В уряді Росії злякалися масового вивезення золота «в кишенях» після введення податку на падіння курсу рубля

Росіяни почали вивозити золото "в кишенях", щоб не платити "мито на падіння курсу рубля", яке зараз становить 7%.

Про це розповів заступник голови Мінфіну РФ Олексій Моісєєв, пише російська редакція Forbes.

"Зараз ми боїмося, що ситуація просто вийде з-під контролю через те, що вивезення фізособами стало способом обійти мито, причому законним. І ми бачимо різке зростання вивезення, звичайно, після введення мита", - визнав російський чиновник.

Він не назвав конкретних цифр, але зауважив, що обсяги вивезення золота фізособами зросли в рази.

"Навіщо платити, припустимо, 7% - там, залежно від курсу, різний відсоток - якщо можна не платити. Розіпхали по кишенях і поїхали", - додав Моісєєв.

За його словами, після запровадження мита зафіксовано сплеск закупівель золота фізособами. Щоб обмежити це, російський Мінфін готує проект постанови уряду щодо обмеження експорту золота фізособами.

Як повідомлялося, на фоні падіння курсу російського рубля минулої осені найбільші російські банки зафіксували різке зростання попиту на золоті зливки серед заможних росіян.

Водночас у Росії з 1 жовтня 2023 року почав діяти "податок на падіння курсу рубля" - експортне мито на низку товарів, у тому числі на золото, з прив'язкою до курсу російської валюти. Максимальний розмір мита становить 7%, якщо курс долара перевищує 95 рублів. Якщо ж курс американської валюти нижче 80 рублів, ставка мита становитиме 0%.