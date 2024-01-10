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АНАЛІТИКА

Ніккі Гейлі значно скоротила розрив із Трампом у ключовому штаті

 

Колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі суттєво скоротила розрив у рейтингах з експрезидентом Дональдом Трампом перед первинними виборами республіканців у ключовому штаті Нью-Гемпшир.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить опитування CNN.

Згідно з дослідженням, підтримка Гейлі зросла на 12 відсоткових пунктів з часу останнього опитування CNN/UNH у листопаді, що продовжує висхідну траєкторію її рейтингу, яка почалася минулого літа. Водночас показники її опонентів, включно з Трампом, залишаються стабільними або трохи знижуються з осені.

Трамп все ще утримує значну перевагу в опитуванні - його підтримують 39% ймовірних республіканських виборців у Нью-Гемпширі порівняно з 32% у Гейлі.

Решта кандидатів від республіканців значно відстають: колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті має 12% підтримки, підприємець Вівек Рамасвамі - 8%, губернатор Флориди Рон Десантіс - 5%, колишній губернатор Арканзасу Аса Гатчінсон - менше 1%.

Підтримка Гейлі різко зросла серед виборців, зареєстрованих як незадекларовані (термін, що використовується в Нью-Гемпширі для позначення незалежних виборців) - з листопада вона піднялася на 18 відсоткових пунктів у цій групі.

Її рейтинг також зріс на 20 відсоткових пунктів серед тих, хто є ідеологічно поміркованими. Ці успіхи були досягнуті на тлі активізації її кампанії в штаті, в тому числі завдяки підтримці минулого місяця від губернатора Нью-Гемпшира Кріса Сунуну.

Праймериз Республіканської партії в штаті, де переважають більш помірковані виборці, а також виборці з мінливими переконаннями, відбудуться 23 січня.

Опитування громадської думки, проведене Reuters/Ipsos в грудні, показало, що 61% республіканців заявили, що проголосують за Трампа на праймериз.

Губернатор Флориди Рон Десантіс і колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі, його найближчі суперники, отримали підтримку 11% республіканців. І Гейлі, і Десантіс показали значно кращі результати в деяких опитуваннях на рівні штатів, хоча жоден з них не наблизився до того, щоб затьмарити Трампа.

В опитуванні для The Wall Street Journal у грудні Трамп випередив чинного главу Білого дому Джо Байдена.
Ключові теги: США
 

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