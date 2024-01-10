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АНАЛІТИКА

РФ втретє била по Україні ракетами КНДР 6 січня - Білий дім

 

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що 6 січня Росія знову запустила по Україні кілька балістичних ракет з Північної Кореї.

За даними США, вперше РФ застосувала північнокорейську балістику під час атаки по Україні 30 грудня 2023 року. Тоді, за даними Білого дому, війська РФ випустили принаймні одну таку ракету, яка, "здається, впала у відкритому полі". Вдруге запуск таких ракет зафіксували під час масованого удару 2 січня. За словами Кірбі, йдеться про майже 10 ракет, націлених на Київ, Запоріжжя, Харків та інші міста.

"6 січня російські війська знову запустили кілька північнокорейських балістичних ракет по Україні. Ми досі оцінюємо наслідки цих ударів, але можемо підтвердити, що щонайменше одна з них влучила по Харкову", - сказав Кірбі на брифінгу ввечері 9 січня.

Співпрацею РФ і Північної Кореї зацікавились в Радбезі ООН

За його словами, Росія вдалася до військової співпраці з Північною Кореєю через санкції та обмеження експорту. Така співпраця прямо порушує численні безпекові резолюції Організації Об'єднаних Націй (ООН). Кірбі зазначив, що в середу, 10 січня, США піднімуть це питання на Раді безпеки ООН, вимагаючи відповідальності Росії за чергове порушення міжнародного права.

"Ми також продовжимо вводити санкції проти тих, хто сприяє передачі такого озброєння, та оприлюднювати інформацію, що викриває ці угоди зі зброєю", - пообіцяв він.

Він наголосив, що найкраща відповідь на масовані атаки РФ - забезпечити Україну засобами протиповітряної оборони (ППО) та іншими типами озброєння для захисту інфраструктури і населення. Кірбі додав, що для цього необхідно, аби Конгрес США затвердив додаткове фінансування для України "без подальших затримок".

50 країн засудили експорт північнокорейських ракет до Росії

Після першої заяви США про використання Росією ракет з Північної Кореї у Повітряних силах Збройних сил України сказали, що фахівці вивчатимуть уламки, а перевірка займе декілька днів. Згодом у Харківській обласній прокуратурі вказали на схожість запущеної по регіону ракети з північнокорейською, але додали, що прямих доказів поки не мають. Там не виключили співпрацю слідства з іноземними партнерами, щоб встановити точне походження ракет.

9 січня майже 50 країн, у тому числі й Україна, випустили спільну заяву, в якій "найрішучим чином" засудили застосування РФ північнокорейської балістики проти України.

За матеріалами: Deutsche Welle
 

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