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АНАЛІТИКА

Китайський мільярдер виявився другим найбільшим іноземним землевласником у США

 

Громадянин Китаю Чен Тяньцяо, який заробив статки на онлайн-іграх, став другим найбільшим іноземним власником сільськогосподарських земель у США. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Чен володіє 80 127 га лісових угідь у штаті Орегон. Тільки у родини Ірвінг із Канади більше землі у володінні у США серед громадян, які не є американцями - 480 000 га.

Ім'я Чена випливло лише зараз після розкриття бенефіціарів податковими службами Орегону.

Виявилося, що мільярдер із Китаю купив землю у 2015 році у Fidelity National Financial Ventures за $85 млн. Покупцем виступила компанія Shanda Asset Management, сінгапурська холдингова група Чена.

Чен заснував компанію онлайн-ігор Shanda Interactive у 1999 році. За п'ять років вона стала однією з найбільших інтернет-компаній Китаю та була зареєстрована на Nasdaq у США. Чен вивів компанію у приватну власність 2012 року та переніс штаб-квартиру своєї холдингової групи з Китаю до Сінгапуру.

Іноземне володіння землею у США, особливо землею, що використовується для сільського господарства, останніми роками стало чутливим політичним питанням, наголошують в агентстві.

Згідно з останніми даними Міністерства сільського господарства, станом на 2021 рік близько 10 млн га сільськогосподарських земель у США належали неамериканським власникам. Підприємства з Китаю володіли 0,03% від усіх сільськогосподарських угідь США.

Деякі законодавці наполягають на ухваленні національних правил, що обмежують іноземні інвестиції в американську сільськогосподарську власність. У липні минулого року Сенат проголосував за заборону продажу сільськогосподарських угідь, що перевищують певну площу чи вартість, людям чи підприємствам із Китаю, Росії, Ірану та Північної Кореї. Але цей законопроєкт не було підписано і він не став законом.

В останні роки надбагаті інвестори все частіше скуповують до сільгоспугідь іншу сільську нерухомість. За даними Міністерства сільського господарства, середня вартість орних земель у США минулого року підскочила на 8,1% і зросла більш ніж на третину з 2020 року.

Зростання обумовлене попитом на продовольство та високою інфляцією, а також інтересом до рідкісних об'єктів нерухомості, таким як класичні західні ранчо, які пропонують відпочинок, а також потенціал повернення інвестицій.

Найбільшим землевласником США є сім'я Еммерсонів, яка володіє лісовою імперією Sierra Pacific Industries. За ними йдуть мільярдери Джон Мелоун, Тед Тернер та Стен Кронке.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Китай, США
 

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