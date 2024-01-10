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Португалія посилила правила отримання "золотої візи". Виключила нерухомість
09:13 10.01.2024 |
Уряд Португалії посилив правила отримання іноземцями "золотої візи", що дає право на проживання в цій країні. Тепер купівля нерухомості не є підставою для набуття громадянства, повідомляє агентство Reuters.
Іноземці все ще можуть отримати право на проживання в Португалії в обмін на вкладення в інвестиційні фонди або на пожертвування на культурні чи дослідницькі проєкти.
Схема "золотої візи" для негромадян ЄС діє у Португалії з 2012 року. За цей час вона залучила $8 млрд. Більшість учасників - громадяни Китаю, Бразилії та США.
Близько 90% грошей за "золоті візи" було витрачено на купівлю нерухомості, що викликало різке подорожчання житла в Португалії.
У лютому 2023 року уряд навіть хотів повністю відмовитися від схеми "золотих віз", щоб зупинити житлову кризу.
Вкладення грошей до інвестиційних фондів було варіантом португальської схеми з 2015 року, але ним мало користувалися. Тепер це буде основний канал для отримання "золотої візи".
"Нерухомість завжди відвертала увагу від інших варіантів. Основним видом інвестицій відтепер будуть фонди - у цьому немає сумнівів", - прокоментувала адвокатка Ванесса Ліма з Prime Legal, яка обслуговує іноземців щодо візових питань.
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