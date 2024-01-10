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АНАЛІТИКА

Португалія посилила правила отримання "золотої візи". Виключила нерухомість

 

Уряд Португалії посилив правила отримання іноземцями "золотої візи", що дає право на проживання в цій країні. Тепер купівля нерухомості не є підставою для набуття громадянства, повідомляє агентство Reuters.

Іноземці все ще можуть отримати право на проживання в Португалії в обмін на вкладення в інвестиційні фонди або на пожертвування на культурні чи дослідницькі проєкти.

Схема "золотої візи" для негромадян ЄС діє у Португалії з 2012 року. За цей час вона залучила $8 млрд. Більшість учасників - громадяни Китаю, Бразилії та США.

Близько 90% грошей за "золоті візи" було витрачено на купівлю нерухомості, що викликало різке подорожчання житла в Португалії.

У лютому 2023 року уряд навіть хотів повністю відмовитися від схеми "золотих віз", щоб зупинити житлову кризу.

Вкладення грошей до інвестиційних фондів було варіантом португальської схеми з 2015 року, але ним мало користувалися. Тепер це буде основний канал для отримання "золотої візи".

"Нерухомість завжди відвертала увагу від інших варіантів. Основним видом інвестицій відтепер будуть фонди - у цьому немає сумнівів", - прокоментувала адвокатка Ванесса Ліма з Prime Legal, яка обслуговує іноземців щодо візових питань.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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