Світовий банк очікує сповільнення зростання ВВП України у 2024 р. до 3,2%

Світовий банк в оновленому огляді глобальних економічних перспектив покращив оцінку зростання валового внутрішнього продукту України в 2023 році до 4,8% із 2% півріччям раніше та спрогнозував сповільнення відновлення до 3,2% у 2024 році.

"Перспективи України залишаються досить невизначеними. Прогнозується, що зростання становитиме 3,2% у 2024 році і 6,5% у 2025 році. Очікується, що активні воєнні дії триватимуть упродовж 2024 року, водночас базові ефекти та разові чинники, включно з урожаєм сільськогосподарських культур, мають ослабнути. Часткове вирішення невизначеності у 2025 році сприятиме відновленню експорту та поступовому збільшенню інвестицій у реконструкцію", - зазначив банк.

Він зазначив, що незважаючи на зростання торік, досягнутий обсяг реального ВВП приблизно на 30% нижчий, ніж до повномасштабного вторгнення РФ. Зростання було підкріплено поліпшенням доступу до електроенергії, вищим урожаєм і додатковими державними витратами, хоча й за рахунок збільшення бюджетного дефіциту та дефіциту поточного рахунку, а Чорноморській зерновій ініціативі було знайдено альтернативу, пояснив СБ.

Загалом, говорячи про регіон Європи та Центральної Азії, банк прогнозує, що зростання в ньому залишиться нижчим за рівень, що спостерігався до пандемії, що відображає затяжні наслідки пандемії та вторгнення Росії до України: воно становитиме цьогоріч 2,4% порівняно з 2,7% 2023 року, 1,2% 2022 року та 7,1% 2021 року.

"Геополітична напруженість продовжує створювати ризики погіршення ситуації. У період із 2021 до 2023 року кількість випадків політичного насильства та демонстрацій у регіоні порівняно з жовтнем майже потроїлася, особливо в Росії та Україні. Посилення напруженості та конфліктів може посилити й без того важкі людські та економічні втрати", - зазначив, зокрема, СБ.

На його думку, інші геополітичні протиріччя, як-от напруженість між Вірменією та Азербайджаном і між Косово та Сербією, можуть поновитися, а велика кількість президентських, парламентських і місцевих виборів у 2024 році також збільшує невизначеність щодо майбутньої економічної політики.

Для Росії СБ прогнозує сповільнення зростання ВВП у 2024-2025 роках відповідно до 1,3% і 0,9% з 2,6% у 2023 році.

Як повідомлялося, НБУ наприкінці жовтня покращив прогноз зростання ВВП України у 2023 році з 2,9% до 4,9%, а у 2024 - з 3,5% до 3,6%, погіршивши його на 2025 рік з 6,8% до 6%.

Уряд під час затвердження проєкту держбюджету до другого читання на початку листопада поліпшив оцінку зростання ВВП у 2023 році з 2,8% до 5%, але погіршив її на 2024 рік з 5% до 4,6%. На наступний рік воно очікує прискорення зростання до 6,8%.