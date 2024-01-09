Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Світовий банк очікує сповільнення зростання ВВП України у 2024 р. до 3,2%

 

Світовий банк в оновленому огляді глобальних економічних перспектив покращив оцінку зростання валового внутрішнього продукту України в 2023 році до 4,8% із 2% півріччям раніше та спрогнозував сповільнення відновлення до 3,2% у 2024 році.

"Перспективи України залишаються досить невизначеними. Прогнозується, що зростання становитиме 3,2% у 2024 році і 6,5% у 2025 році. Очікується, що активні воєнні дії триватимуть упродовж 2024 року, водночас базові ефекти та разові чинники, включно з урожаєм сільськогосподарських культур, мають ослабнути. Часткове вирішення невизначеності у 2025 році сприятиме відновленню експорту та поступовому збільшенню інвестицій у реконструкцію", - зазначив банк.

Він зазначив, що незважаючи на зростання торік, досягнутий обсяг реального ВВП приблизно на 30% нижчий, ніж до повномасштабного вторгнення РФ. Зростання було підкріплено поліпшенням доступу до електроенергії, вищим урожаєм і додатковими державними витратами, хоча й за рахунок збільшення бюджетного дефіциту та дефіциту поточного рахунку, а Чорноморській зерновій ініціативі було знайдено альтернативу, пояснив СБ.

Загалом, говорячи про регіон Європи та Центральної Азії, банк прогнозує, що зростання в ньому залишиться нижчим за рівень, що спостерігався до пандемії, що відображає затяжні наслідки пандемії та вторгнення Росії до України: воно становитиме цьогоріч 2,4% порівняно з 2,7% 2023 року, 1,2% 2022 року та 7,1% 2021 року.

"Геополітична напруженість продовжує створювати ризики погіршення ситуації. У період із 2021 до 2023 року кількість випадків політичного насильства та демонстрацій у регіоні порівняно з жовтнем майже потроїлася, особливо в Росії та Україні. Посилення напруженості та конфліктів може посилити й без того важкі людські та економічні втрати", - зазначив, зокрема, СБ.

На його думку, інші геополітичні протиріччя, як-от напруженість між Вірменією та Азербайджаном і між Косово та Сербією, можуть поновитися, а велика кількість президентських, парламентських і місцевих виборів у 2024 році також збільшує невизначеність щодо майбутньої економічної політики.

Для Росії СБ прогнозує сповільнення зростання ВВП у 2024-2025 роках відповідно до 1,3% і 0,9% з 2,6% у 2023 році.

Як повідомлялося, НБУ наприкінці жовтня покращив прогноз зростання ВВП України у 2023 році з 2,9% до 4,9%, а у 2024 - з 3,5% до 3,6%, погіршивши його на 2025 рік з 6,8% до 6%.

Уряд під час затвердження проєкту держбюджету до другого читання на початку листопада поліпшив оцінку зростання ВВП у 2023 році з 2,8% до 5%, але погіршив її на 2024 рік з 5% до 4,6%. На наступний рік воно очікує прискорення зростання до 6,8%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,2253
  0,0333
 0,09
EUR
 1
 41,8185
  0,0212
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,4479  0,08 0,22 39,2792  0,09 0,22
EUR 42,1104  0,08 0,19 43,1242  0,14 0,32

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2600  0,13 0,33 38,2900  0,14 0,37
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес