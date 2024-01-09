Нафтові танкери продовжують рух у Червоному морі, незважаючи на напади хуситів

Згідно з аналізом Reuters даних стеження за суднами, рух танкерів з нафтою й паливом у Червоному морі був стабільним у грудні, навіть попри те, що багато контейнеровозів змінили маршрут через напади пов'язаних з Іраном бойовиків-хуситів.

Атаки різко підвищили витрати на доставку разом зі страховими преміями, але мали менший вплив, ніж побоювалися, на потоки нафти, оскільки вантажовідправники продовжували використовувати ключовий шлях «Схід-Захід«. Хусити, які заявили, що атакують судна, які прямують до Ізраїлю, здебільшого атакували вантажі ненафтових товарів.

Додаткові витрати наразі не мали великого значення для більшості вантажовідправників, тому що Червоне море залишається набагато доступнішим, ніж відправлення вантажів навколо Африки. Але варто спостерігати за ситуацією, оскільки деякі нафтові компанії, такі як BP і Equinor, переспрямовують вантажі довшим маршрутом. Експерти також вважають, що збільшення витрат на доставку, ймовірно, збільшить експорт американської нафти деяким європейським покупцям.

«Ми насправді не бачили припинення руху танкерів, якого всі очікували», - сказала Мішель Візе Бокманн, аналітик із судноплавства Lloyd's List.

У грудні щодня в середньому 76 танкерів з нафтою й паливом були у південній частині Червоного моря й Аденської затоки, районі поблизу Ємену, де зазнали нападів. Згідно з даними служби відстеження руху суден MariTrace, це лише на два рази менше від середнього показника за листопад і лише на три нижче від середнього показника за перші 11 місяців 2023 року.

Конкурентна служба відстеження Kpler відстежувала в середньому 236 суден на день по всьому Червоному морю й Аденській затоці в грудні, що трохи перевищує середнє значення 230 суден у листопаді.

Згідно з даними аналітичної компанії Marhelm, з початку грудня ставки фрахтування зросли приблизно вдвічі. Транспортування нафти танкерами Suezmax, які можуть перевозити до 1 млн барелів, коштує $85 тис. на день. Судна Aframax, які можуть перевозити 750 тис. барелів, коштують $75 тис. на день.

Танкерний рух у південному регіоні Червоного моря ненадовго знизився між 18 і 22 грудня, коли угруповання Хусі посилило напади на судна, в середньому 66 танкерів, але після цього рух відновився, згідно з даними MariTrace.

За даними MariTrace, рух контейнеровозів у цьому районі різко впав, знизившись у грудні на 28% порівняно з листопадом, причому різко впав саме у другій половині місяця через посилення атак.