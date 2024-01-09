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СБ поліпшив прогноз зростання світового ВВП у 2023 р. до 2,6%, підтвердив прогноз у 2,4% на 2024 р.
17:55 09.01.2024 |
Світовий банк (СБ) поліпшив прогноз зростання світової економіки в 2023 році до 2,6% з очікуваних у червні 2,1%.
Прогноз підйому глобального ВВП на 2024 рік підтверджено на рівні 2,4%.
"Темпи зростання світової економіки в році, що розпочався, продовжать сповільнюватися третій рік поспіль і опустяться до 2,4%, що майже на 0,75 відсоткового пункту нижче від середнього значення за 2010-ті роки", - ідеться в січневій доповіді СБ "Global Economic Prospects".
"З одного боку, ситуація у світовій економіці зараз краща, ніж рік тому, оскільки ризик глобальної рецесії знизився, здебільшого, завдяки стабільності економіки США. Однак наростання геополітичної напруженості в найближчій перспективі може створити для світової економіки нові загрози", - зазначають у СБ.
Середньостроковий прогноз для багатьох країн з економікою, що розвивається, погіршився на тлі сповільнення темпів зростання в більшості великих економік, застою у світовій торгівлі та найсильнішого за останні десятиліття посилення умов кредитування, йдеться в доповіді.
Прогноз зростання ВВП США у 2023 році підвищено до 2,5% з очікуваних у червні 1,1%, у 2024 році - до 1,6% з 0,8%.
Економіка єврозони, як очікується, збільшилася на 0,4% торік (прогноз не змінився) і зросте на 0,7% у 2024 році (раніше очікувалося підвищення на 1,3%).
Прогноз підйому китайської економіки у 2023 році знижено до 5,2% з 5,6%, у 2024 році - до 4,5% з 4,6%.
У 2025 році, згідно з прогнозом СБ, економіка США зросте на 1,7%, єврозони - на 1,6%, Китаю - на 4,3%. У червні прогнозувався підйом на 2,3%, єврозони - також на 2,3%, Китаю - на 4,4%.
Темпи економічного зростання в розвинених країнах загалом, за прогнозом СБ, становитимуть 1,2% у 2024 році та 1,6% у 2025 році, у країнах, де розвивається економіка, - відповідно 3,9% і 4%.
Глобальна інфляція значно сповільнилася 2023 року, але залишається вищою за цільові рівні в більшості розвинених країн, зазначається в доповіді.
Експерти СБ очікують, що темпи інфляції продовжать слабшати в 2024 і 2025 рр., але триматимуться вище доковідних рівнів до кінця поточного року.
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