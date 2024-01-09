Фінансові новини
- |
- 09.01.24
- |
- 20:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Boeing 737 MAX 9 знайшли незакріплені болти після того, як шматок літака впав у США
17:25 09.01.2024 |
Одна з найбільших у США та світі авіакомпанія United Airlines виявила незакріплені болти та інші деталі на дверях щонайменше п'яти літаків Boeing Max 9. Про це пише галузеве видання Air Current.
Літаки перевірялися після того, як 5 січня у 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines під час польоту вирвало двері запасного виходу.
Несправності були усунені, щоб компанія могла відновити польоти. Через необхідність перевірки літаків United 8 січня скасувала близько 200 рейсів.
Увечері 8 січня авіакомпанія Alaska Airlines заявила, що фахівці з технічного обслуговування виявили проблеми під час перевірки парку літаків 737 Max 9.
"Перші звіти наших технічних фахівців вказують на те, що на деяких літаках було видно незакріплене обладнання", - йдеться у заяві.
Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) та Boeing відмовилися від коментарів.
Наприкінці грудня Boeing попередив авіаперевізників, що у двох літаках 737 MAX було виявлено незакріплений болт у тязі управління кермом.
Компанія запевнила, що інцидентів під час експлуатації не було, і закликала авіаперевізників перевірити всі 1370 літаків Boeing 737 MAX, поставлених на світовий ринок, "з метою запобігання".
Після інциденту з літаком Alaska Airlines FAA зняло з експлуатації 171 Boeing 737 MAX 9. Переважна більшість літаків цієї моделі, що використовуються в США, експлуатуються United Airlines та Alaska Airlines.
На борту потерпілого літака було 177 пасажирів та членів екіпажу. За словами представників компанії-оператора Alaska Airlines, ніхто з них не постраждав.
Зниклу частину літака Alaska Airlines, який почав розвалюватись у польоті, 8 січня знайшли на задньому дворі шкільного вчителя з Портленда.
Літак був у експлуатації лише вісім тижнів: Alaska Airlines отримала його у листопаді 2023 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|В Україні скасували мораторій на відключення комунальних послуг за борги
ТОП-НОВИНИ
|Частка прихильників економічного лібералізму в Україні зросла з 24% до 36%
|Офіс президента відмовився від ідеї забронювати від мобілізації чоловіків з високими зарплатами, – нардеп
|Перше ж пленарне засідання Ради в січні розпочнеться з голосування за призначення голови Рахункової палати
|Перезавантаження БЕБ. Чому Заходу не сподобається новий план Банкової
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нафтові танкери продовжують рух у Червоному морі, незважаючи на напади хуситів
|СБ поліпшив прогноз зростання світового ВВП у 2023 р. до 2,6%, підтвердив прогноз у 2,4% на 2024 р.
|У Boeing 737 MAX 9 знайшли незакріплені болти після того, як шматок літака впав у США
|В уряді РФ визнали падіння цін на російську нафту
|Дослідження: Експорт ЄС до Росії впав до 37% від довоєнного рівня
|Агентство ЄС: 2023 рік глобально був найтеплішим в історії спостережень
Бізнес
|Одна з найбільших українських ІТ-компаній розроблятиме рішення для будівництва на Місяці
|WSJ: Tesla та SpaceX непокоїть, що Ілон Маск вживає наркотики. Мільярдер відповів на закиди
|Акції Mobileye впали на 25% через скорочення замовлень на мікросхеми для робомобілів
|Штучний інтелект перевірятиме публікації Science щодо фальсифікованих зображень
|Українсько-британський стартап із рекрутингу на основі штучного інтелекту залучив $500 тисяч інвестицій
|По $92,17 на кожного: Apple почала виплачувати компенсації за уповільнення айфонів
|LG спільно з постачальником автомобільних компонентів Magna представили модуль керування автомобілями майбутнього