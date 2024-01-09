У Boeing 737 MAX 9 знайшли незакріплені болти після того, як шматок літака впав у США

Одна з найбільших у США та світі авіакомпанія United Airlines виявила незакріплені болти та інші деталі на дверях щонайменше п'яти літаків Boeing Max 9. Про це пише галузеве видання Air Current.

Літаки перевірялися після того, як 5 січня у 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines під час польоту вирвало двері запасного виходу.

Несправності були усунені, щоб компанія могла відновити польоти. Через необхідність перевірки літаків United 8 січня скасувала близько 200 рейсів.

Увечері 8 січня авіакомпанія Alaska Airlines заявила, що фахівці з технічного обслуговування виявили проблеми під час перевірки парку літаків 737 Max 9.

"Перші звіти наших технічних фахівців вказують на те, що на деяких літаках було видно незакріплене обладнання", - йдеться у заяві.

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) та Boeing відмовилися від коментарів.

Наприкінці грудня Boeing попередив авіаперевізників, що у двох літаках 737 MAX було виявлено незакріплений болт у тязі управління кермом.

Компанія запевнила, що інцидентів під час експлуатації не було, і закликала авіаперевізників перевірити всі 1370 літаків Boeing 737 MAX, поставлених на світовий ринок, "з метою запобігання".

Після інциденту з літаком Alaska Airlines FAA зняло з експлуатації 171 Boeing 737 MAX 9. Переважна більшість літаків цієї моделі, що використовуються в США, експлуатуються United Airlines та Alaska Airlines.

На борту потерпілого літака було 177 пасажирів та членів екіпажу. За словами представників компанії-оператора Alaska Airlines, ніхто з них не постраждав.

Зниклу частину літака Alaska Airlines, який почав розвалюватись у польоті, 8 січня знайшли на задньому дворі шкільного вчителя з Портленда.

Літак був у експлуатації лише вісім тижнів: Alaska Airlines отримала його у листопаді 2023 року.