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АНАЛІТИКА

В уряді РФ визнали падіння цін на російську нафту

 

Середня ціна нафти основної російської експортної марки Urals у грудні минулого року знизилася до $64,23 за барель, однак це все ще в 1,27 раза більше, ніж у грудні 2022 року ($50,47).

За офіційними даними Мінфіну РФ, таким чином вартість російської нафти лише на $4,23 більша за ціновий ліміт, встановлений в грудні 2022 року країнами Євросоюзу і G7 на рівні $60 за барель. Це менше, ніж у листопаді та жовтні, коли ціна на Urals перевищувала ліміт на $12,84 та $21,5 за барель відповідно.

Ціна російської нафти також вперше за останні місяці опустилася нижче рівня, закладеного до бюджету РФ на 2023 рік, - $70,1 за барель.

Згідно із повідомленням, ціна нафти марки Brent за той же період знизилася до $77,88 за барель, порівняно із $83,12 у листопаді та $91,09 - у жовтні минулого року. Відтак дисконт на Urals до еталонної марки у грудні минулого року зріс до 17,52%, порівняно із 12,37% у листопаді. До цього він поступово зменшувався: до 10,5% у жовтні, 11,6% - у вересні, 14,2% - у серпні, 19,6% - у липні, близько 26% - у червні та 29,27% - у травні.

Загалом за підсумками 2023 року середня ціна на нафту марки Urals, за офіційними даними, становила $62,99 за барель, порівняно із $76,09 за барель у 2022 році.

Як повідомлялося, у жовтні США вперше запровадили санкції проти власників танкерів, що перевозили російську нафту, вартість якої перевищувала встановлений країнами ЄС та G7 ліміт на рівні $60 за барель.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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