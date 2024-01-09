Фінансові новини
- |
- 09.01.24
- |
- 20:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В уряді РФ визнали падіння цін на російську нафту
16:35 09.01.2024 |
Середня ціна нафти основної російської експортної марки Urals у грудні минулого року знизилася до $64,23 за барель, однак це все ще в 1,27 раза більше, ніж у грудні 2022 року ($50,47).
За офіційними даними Мінфіну РФ, таким чином вартість російської нафти лише на $4,23 більша за ціновий ліміт, встановлений в грудні 2022 року країнами Євросоюзу і G7 на рівні $60 за барель. Це менше, ніж у листопаді та жовтні, коли ціна на Urals перевищувала ліміт на $12,84 та $21,5 за барель відповідно.
Ціна російської нафти також вперше за останні місяці опустилася нижче рівня, закладеного до бюджету РФ на 2023 рік, - $70,1 за барель.
Згідно із повідомленням, ціна нафти марки Brent за той же період знизилася до $77,88 за барель, порівняно із $83,12 у листопаді та $91,09 - у жовтні минулого року. Відтак дисконт на Urals до еталонної марки у грудні минулого року зріс до 17,52%, порівняно із 12,37% у листопаді. До цього він поступово зменшувався: до 10,5% у жовтні, 11,6% - у вересні, 14,2% - у серпні, 19,6% - у липні, близько 26% - у червні та 29,27% - у травні.
Загалом за підсумками 2023 року середня ціна на нафту марки Urals, за офіційними даними, становила $62,99 за барель, порівняно із $76,09 за барель у 2022 році.
Як повідомлялося, у жовтні США вперше запровадили санкції проти власників танкерів, що перевозили російську нафту, вартість якої перевищувала встановлений країнами ЄС та G7 ліміт на рівні $60 за барель.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|В Україні скасували мораторій на відключення комунальних послуг за борги
ТОП-НОВИНИ
|Частка прихильників економічного лібералізму в Україні зросла з 24% до 36%
|Офіс президента відмовився від ідеї забронювати від мобілізації чоловіків з високими зарплатами, – нардеп
|Перше ж пленарне засідання Ради в січні розпочнеться з голосування за призначення голови Рахункової палати
|Перезавантаження БЕБ. Чому Заходу не сподобається новий план Банкової
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нафтові танкери продовжують рух у Червоному морі, незважаючи на напади хуситів
|СБ поліпшив прогноз зростання світового ВВП у 2023 р. до 2,6%, підтвердив прогноз у 2,4% на 2024 р.
|У Boeing 737 MAX 9 знайшли незакріплені болти після того, як шматок літака впав у США
|В уряді РФ визнали падіння цін на російську нафту
|Дослідження: Експорт ЄС до Росії впав до 37% від довоєнного рівня
|Агентство ЄС: 2023 рік глобально був найтеплішим в історії спостережень
Бізнес
|Одна з найбільших українських ІТ-компаній розроблятиме рішення для будівництва на Місяці
|WSJ: Tesla та SpaceX непокоїть, що Ілон Маск вживає наркотики. Мільярдер відповів на закиди
|Акції Mobileye впали на 25% через скорочення замовлень на мікросхеми для робомобілів
|Штучний інтелект перевірятиме публікації Science щодо фальсифікованих зображень
|Українсько-британський стартап із рекрутингу на основі штучного інтелекту залучив $500 тисяч інвестицій
|По $92,17 на кожного: Apple почала виплачувати компенсації за уповільнення айфонів
|LG спільно з постачальником автомобільних компонентів Magna представили модуль керування автомобілями майбутнього