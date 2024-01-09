Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Агентство ЄС: 2023 рік глобально був найтеплішим в історії спостережень

Агентство ЄС: 2023 рік глобально був найтеплішим в історії спостережень

 

Дані європейської Служби з питань зміни клімату Copernicus засвідчили, що 2023 рік став найтеплішим в історії спостережень і показники вже близькі до потепління на 1.5°C порівняно з доіндустріальним періодом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у доповіді агентства.

Починаючи з червня, у 2023 році фіксувалися "безпрецедентні" температури і у підсумку рік виявився найтеплішим в історії метеорологічних спостережень - з 1850 року, побивши попередні рекорди 2016 року.

Глобальна середня температура становила 14,98°C, на 0,17°C більше, аніж у 2016 році.

Також 2023 рік виявився на 0,60°C теплішим за середні температури 1991-2020 років і на 1,48°C теплішим за доіндустріальні показники 1850-1900 років.

Ймовірно, температурні показники 12-місячного періоду, що завершиться січнем або лютим 2024 року, перевищать 1,5°C порівняно з доіндустріальними показниками.

Майже половина днів року були більш як на 1,5°C теплішими за середні показники 1850-1900 років, а два дні у листопаді - навіть на 2°C теплішими.

Усі місяці, починаючи з червня, стали рекордно теплими в історії спостережень.

Безпосередньо в Європі рік був другим найтеплішим в історії спостережень, поступаючись лише 2020 року. Середня температура була на 1,02°C вищою за середні показники 1991-2020 років.

Вересень став найтеплішим в історії.

Площа антарктичної морської криги у лютому 2023 року скоротилася до рекордного мінімуму для відповідної пори року.

Концентрація в атмосфері діоксиду вуглецю і метану перевищила показники 2022 року і досягла рекордного рівня.

Для Британії та Франції минулий 2023 рік став другим найспекотнішим в історії спостережень, а для Ірландії та Нідерландів - найспекотнішим з початку спостережень.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,2253
  0,0333
 0,09
EUR
 1
 41,8185
  0,0212
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,4479  0,08 0,22 39,2792  0,09 0,22
EUR 42,1104  0,08 0,19 43,1242  0,14 0,32

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2600  0,13 0,33 38,2900  0,14 0,37
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес