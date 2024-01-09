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Агентство ЄС: 2023 рік глобально був найтеплішим в історії спостережень
15:39 09.01.2024 |
Дані європейської Служби з питань зміни клімату Copernicus засвідчили, що 2023 рік став найтеплішим в історії спостережень і показники вже близькі до потепління на 1.5°C порівняно з доіндустріальним періодом.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у доповіді агентства.
Починаючи з червня, у 2023 році фіксувалися "безпрецедентні" температури і у підсумку рік виявився найтеплішим в історії метеорологічних спостережень - з 1850 року, побивши попередні рекорди 2016 року.
Глобальна середня температура становила 14,98°C, на 0,17°C більше, аніж у 2016 році.
Також 2023 рік виявився на 0,60°C теплішим за середні температури 1991-2020 років і на 1,48°C теплішим за доіндустріальні показники 1850-1900 років.
Ймовірно, температурні показники 12-місячного періоду, що завершиться січнем або лютим 2024 року, перевищать 1,5°C порівняно з доіндустріальними показниками.
Майже половина днів року були більш як на 1,5°C теплішими за середні показники 1850-1900 років, а два дні у листопаді - навіть на 2°C теплішими.
Усі місяці, починаючи з червня, стали рекордно теплими в історії спостережень.
Безпосередньо в Європі рік був другим найтеплішим в історії спостережень, поступаючись лише 2020 року. Середня температура була на 1,02°C вищою за середні показники 1991-2020 років.
Вересень став найтеплішим в історії.
Площа антарктичної морської криги у лютому 2023 року скоротилася до рекордного мінімуму для відповідної пори року.
Концентрація в атмосфері діоксиду вуглецю і метану перевищила показники 2022 року і досягла рекордного рівня.
Для Британії та Франції минулий 2023 рік став другим найспекотнішим в історії спостережень, а для Ірландії та Нідерландів - найспекотнішим з початку спостережень.
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