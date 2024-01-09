Maersk вирішила не відновлювати прохід своїх суден через Червоне море в найближчому майбутньому

Транспортно-логістична компанія Maersk повідомила, що вирішила в найближчому майбутньому не відновлювати рух своїх суден Червоним морем через проблеми із безпекою і використовувати альтернативний маршрут - через мис Доброї Надії.

"Усі судна Maersk, які мали в найближчому майбутньому пройти через Червоне море й Аденську затоку, пройдуть на південь, через мис Доброї Надії", - наводять європейські ЗМІ заяву компанії. У ній пояснили, що пішли на такий крок, оскільки вважають ризики для суден у Червоному морі "значними".

Maersk ще в грудні ухвалила рішення не використовувати Червоне море, оскільки судна там зазнають атак із боку єменських заколотників-хуситів. Потім у компанії переглянули це рішення після того, як США і низка їхніх партнерів сформували коаліцію із гарантування безпеки судноплавства в районі Червоного моря. Однак наприкінці грудня контейнеровоз Maersk Hangzhou під час проходження південної частини Червоного моря було атаковано ракетою. Після цього Maersk на початку січня знову призупинила рух суден через Червоне море, а тепер вирішила в найближчому майбутньому використовувати лише альтернативний, більш протяжний, маршрут.