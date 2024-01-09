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АНАЛІТИКА

Біженцям з України в Шотландії не оплачуватимуть житло - ЗМІ

 

Влада Шотландії відмовилася покривати подальші витрати на короткострокове житло для біженців з України, повідомило

у п'ятницю, 5 січня, шотландське видання Daily Record.

Видання посилається на лист, який у жовтні 2023 року направила уряду Асоціація місцевої влади країни. Автори й підписанти листа зажадали відшкодування витрат, витрачені на схему "суперспонсора", запропоновану урядом. Ця схема набула чинності у березні 2022 року й дозволила біженцям з України отримати дозвіл на в'їзд і тимчасове житло.

Представники місцевої влади застерегли, що якщо не отримають від уряду адекватного фінансування і покриватимуть витрати на українських біженців з власних бюджетів, то це означатиме скорочення інших муніципальних послуг. У такому разі вони можуть припинити підтримувати фінансово готелі, в яких розміщені біженці.

Водночас наприкінці грудня центральна влада Шотландії повідомила, що не має наміру задовольняти ці вимоги місцевих чиновників. У 2022 році на покриття витрат на короткострокове житло центральна влада виділила 10 мільйонів фунтів стерлінгів, проте цього року фінансування не може тривати в таких обсягах через проблеми з бюджетом, пояснили в Единбурзі.

Опозиція в Шотландії звинуватила керівну партію в зраді українських біженців

Натомість опозиція звинуватила керівну партію в зраді біженців з України, пише видання Scottish Daily Express. Такі звинувачення лунають з весни 2023 року. Тоді невдоволення опозиції викликало те, що через рік після прийому біженців, близько третини з них перебували в тимчасовому житлі - в готельних номерах і на круїзних лайнерах, не пристосованих для тривалого проживання, без розуміння, коли їм нададуть постійне житло.

За останніми даними ООН, у світі налічується понад 6 мільйонів біженців з України, але частина з них уже повернулася додому, попри бойові дії й російські обстріли території України.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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