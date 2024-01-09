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АНАЛІТИКА

Латвія вперше розмістить на своїй авіабазі літаки НАТО, які патрулюють країни Балтії

 

Латвія з вівторка, 9 січня, поступово переймає на себе місію НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Латвії, інформує "Європейська правда".

Латвія виконуватиме місію, поки тривають ремонтні роботи на базі ВПС Естонії в Емарі.

Німецькі війська і військові літаки незабаром прибудуть до Латвії, щоб розпочати випробувальні польоти.

Починаючи з 1 березня, авіабаза Національних збройних сил Латвії в Ліелварде на ротаційній основі виконуватиме місію протягом дев'яти місяців.

З 2004 року патрулювання здійснюється з авіабази Шяуляй в Литві, а з 2014 року - також з авіабази Емарі в Естонії.

Це вперше операції місії реалізуватимуться з Латвії.

Напередодні Швеція оголосила про наміри дислокувати в Латвії контингент шведських військових у межах зусиль НАТО зі зміцнення східного флангу - попри те, що Стокгольм ще не є повноцінним членом Альянсу.
Ключові теги: Латвія
 

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