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Латвія вперше розмістить на своїй авіабазі літаки НАТО, які патрулюють країни Балтії
13:06 09.01.2024 |
Латвія з вівторка, 9 січня, поступово переймає на себе місію НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Латвії, інформує "Європейська правда".
Латвія виконуватиме місію, поки тривають ремонтні роботи на базі ВПС Естонії в Емарі.
Німецькі війська і військові літаки незабаром прибудуть до Латвії, щоб розпочати випробувальні польоти.
Починаючи з 1 березня, авіабаза Національних збройних сил Латвії в Ліелварде на ротаційній основі виконуватиме місію протягом дев'яти місяців.
З 2004 року патрулювання здійснюється з авіабази Шяуляй в Литві, а з 2014 року - також з авіабази Емарі в Естонії.
Це вперше операції місії реалізуватимуться з Латвії.
Напередодні Швеція оголосила про наміри дислокувати в Латвії контингент шведських військових у межах зусиль НАТО зі зміцнення східного флангу - попри те, що Стокгольм ще не є повноцінним членом Альянсу.
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