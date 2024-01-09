Швеція виділить $5,8 млн для допомоги України через фонд НАТО

Уряд Швеції ухвалив рішення про надання Україні 50 мільйонів шведських крон (5,8 мільйона доларів).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу шведського уряду.

Кошти будуть спрямовані до фонду НАТО для України (Ukraine Comprehensive Assistance Package Fund).

Вони використовуватимуться для проєктів, щодо яких уже ухвалено рішення, але яким бракує фінансування, наприклад, на закупівлю оборонного устаткування, палива, медичного обладнання, обладнання для розмінування.

Також Швеція виділить по 5 мільйонів крон (майже 500 тисяч доларів) для підтримки Грузії та Молдови.

Раніше стало відомо, що Японія внесе близько $37 мільйонів у трастовий фонд НАТО, щоб забезпечити системи виявлення безпілотних літальних апаратів в Україні.

Наприкінці листопада Чехія оголосила про виділення 2,5 млн євро до трастового фонду Україна-НАТО для невійськової допомоги.