Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Швеція виділить $5,8 млн для допомоги України через фонд НАТО

 

Уряд Швеції ухвалив рішення про надання Україні 50 мільйонів шведських крон (5,8 мільйона доларів).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу шведського уряду.

Кошти будуть спрямовані до фонду НАТО для України (Ukraine Comprehensive Assistance Package Fund).

Вони використовуватимуться для проєктів, щодо яких уже ухвалено рішення, але яким бракує фінансування, наприклад, на закупівлю оборонного устаткування, палива, медичного обладнання, обладнання для розмінування.

Також Швеція виділить по 5 мільйонів крон (майже 500 тисяч доларів) для підтримки Грузії та Молдови.

Раніше стало відомо, що Японія внесе близько $37 мільйонів у трастовий фонд НАТО, щоб забезпечити системи виявлення безпілотних літальних апаратів в Україні.

Наприкінці листопада Чехія оголосила про виділення 2,5 млн євро до трастового фонду Україна-НАТО для невійськової допомоги.
Ключові теги: Швеція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,2253
  0,0333
 0,09
EUR
 1
 41,8185
  0,0212
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,4479  0,08 0,22 39,2792  0,09 0,22
EUR 42,1104  0,08 0,19 43,1242  0,14 0,32

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2600  0,13 0,33 38,2900  0,14 0,37
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес