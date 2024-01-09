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США не планують виведення військ з Іраку
10:54 09.01.2024 |
Міністерство оборони Сполучених Штатів заявило, що наразі не планує виводити з Іраку близько 2 500 своїх військових попри заяву Багдада минулого тижня про початок процесу виведення з країни військової коаліції на чолі з США.
Про це на брифінгу заявив речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер, повідомляє "Європейська правда".
"Наразі я не знаю про жодні плани (щодо виведення військ). Ми продовжуємо залишатися дуже зосередженими на місії з розгрому "Ісламської держави" (ІДІЛ)", - сказав він, додавши, що американські війська перебувають в Іраку на запрошення уряду країни.
За його словами, йому також нічого не відомо про те, що Багдад повідомляв Міноборони про рішення вивести американські війська, та направив журналістів до Державного департаменту США для отримання інформації про будь-які дипломатичні дискусії з цього приводу.
"Ми продовжуватимемо тісні консультації з урядом Іраку, коли йдеться про присутність американських сил, зокрема, про безпеку й захист цих сил, але мені було б недоречно говорити про будь-які рішення уряду Іраку або спекулювати на майбутньому", - зазначив Райдер.
Офіс прем'єр-міністра Іраку Мухаммеда Шіа ас-Судані оголосив у п'ятницю про кроки з виведення американських військ після підтвердженого Пентагоном удару американського безпілотника, внаслідок якого ліквідували лідера проіранського шиїтського руху "Ан-Нуджаба" в Багдаді, що засудив уряд Іраку.
Офіс ас-Судані опублікував заяву, в якій ідеться, що буде сформовано комітет, який "вживатиме заходів для остаточного припинення присутності сил міжнародної коаліції в Іраку".
"Ми підкреслюємо нашу тверду позицію щодо припинення існування міжнародної коаліції після того, як закінчаться підстави для її існування", - цитується в заяві прем'єра.
Ас-Судані має обмежений контроль над деякими проіранськими угрупованнями, чия підтримка була необхідна йому для здобуття влади рік тому і які зараз утворюють потужний блок в його керівній коаліції.
Наприкінці грудня американські сили завдали авіаударів по численних об'єктах, що використовуються терористичним угрупуванням "Катаїб Хезболла" і пов'язаними з ним угрупуваннями в Іраку.
Нагадаємо, 24 листопада ракети та бойові безпілотники чотири рази атакували американські сили в Іраку і Сирії, але обійшлося без жертв і пошкоджень інфраструктури.
На тлі атак проти американських військ США вбачають "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході.
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