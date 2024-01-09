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АНАЛІТИКА

Винищувачі США на знак підтримки пролетіли над Боснією на тлі закликів сербів до відокремлення

 

Два американські винищувачі пролетіли у понеділок над Боснією на знак підтримки цілісності балканської країни через дедалі більш сепаратистську політику проросійського лідера боснійських сербів Мілорада Додіка.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Air Force Times.

Винищувачі ВПС США F-16 здійснили політ в межах спільних навчань за участю американських та боснійських збройних сил. Прольоти відбулися в районах східного міста Тузла і північного Брчко.

За даними боснійських ЗМІ, в північно-західному місті Баня-Лука - головному місті сербського утворення - під час зібрання з нагоди святкування "Дня Республіки Сербської" було чути гуркіт літаків, що пролітали над ним.

Напередодні посольство США в Сараєві заявило, що ці двосторонні навчання є прикладом передового військового співробітництва, яке сприяє миру і безпеці на Західних Балканах, а також демонструє прихильність Сполучених Штатів до забезпечення територіальної цілісності Боснії і Герцеговини перед обличчям сепаратистської активності.

Додік, який є президентом сербського утворення під назвою Республіка Сербська, кинув виклик санкціям США та Великої Британії через свою політику. За підтримки Росії він неодноразово погрожував відокремити половину Боснії, якою керують серби, від решти країни.

Верховний суд Боснії визнав незаконним святкування "Дня Республіки Сербської". 9 січня 1992 року боснійські серби проголосили створення незалежної держави в Боснії, що призвело до кровопролиття.

Напередодні Додік іронічно заявив, що проліт літаків США сприятиме святкуванням у вівторок, які зазвичай включають парад озброєних поліцейських та їхньої техніки.

Наприкінці грудня Мілорад Додік укотре оголосив про погрози проголосити незалежність у разі ухвалення високим представником міжнародної спільноти в БіГ закону про власність.

На заяви Додіка відреагував офіс високого представника в БіГ, нагадавши, що суб'єкти Боснії і Герцеговини за Конституцією не мають права на відокремлення. У посольстві США в Сараєві також пообіцяли, що не "будуть стояти осторонь".

А міністр внутрішніх справ Федерації БіГ Рамо Ісак, коментуючи погрози президента Республіки Сербської, заявив: якщо Додік оголосить незалежність об 11:00, то вже об 11:01 опиниться за ґратами.
 

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