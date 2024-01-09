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АНАЛІТИКА

Вірменія відповіла на пропозиції Азербайджану щодо мирного договору

 

Вірменська сторона відповіла на пропозиції Азербайджану щодо мирного договору, у Єревані заявили про позитивну динаміку у цьому процесі.

Як пише "Європейська правда", про це сказав секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян, якого цитує News.am.

Зокрема, за його словами, є згода на проведення зустрічі комісій з делімітації кордонів.

"Зараз ми чекаємо на відповідь Азербайджану. Ми також оцінюємо динаміку, як позитивну, проте є питання, щодо яких ми дійшли згоди під час усних перемовин, але побачили регрес у тексті щодо мирної угоди. Очікуємо, що мирний договір буде приведений в остаточний вигляд якомога швидше. Те, що є на столі переговорів і що пропонує Вірменія, створюють гарантії безпеки для Вірменії", - зазначив Григорян.

Раніше помічник президента Азербайджану з питань зовнішньої політики Хікмет Гаджієв заявив про "значний прогрес" в роботі над текстом мирного договору з Вірменією.

Нагадаємо, 7 грудня лідери Азербайджану та Вірменії підписали спільну заяву, у якій оголосили про подальші кроки з нормалізації відносин і встановлення миру, зокрема - про обмін полоненими та продовження переговорів щодо мирної угоди.

Як відомо, у вересні Азербайджан відновив контроль над Нагірним Карабахом внаслідок швидкої воєнної операції. Після неї з регіону виїхали понад 100 тисяч етнічних вірмен, практично все його населення.
 

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