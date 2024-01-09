Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Британії назвали кількість українських солдатів, яких навчили з 2022 року

 

Велика Британія провела навчання для 33 тисяч бійців Збройних сил України з 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії.

Зазначається, що це сталося в рамках операції "Інтерфлекс" під керівництвом Великої Британії. 33 000 бійців ЗСУ завершили навчання.

"Велика Британія та її країни-партнери проводять цю базову піхотну підготовку з 2022 року", - пише Міноборони.

Також уточнюється, що операція "Інтерфлекс" продовжиться у 2024 році за підтримки України з боку Великої Британії.

Допомога Британії Україні

Велика Британія надає Україні значну військову допомогу від початку повномасштабного вторгнення Росії. В рамках цієї допомоги українські військові отримали від британців танки Challenger 2, далекобійні ракети Storm Shadow, реактивні системи залпового вогню М270 та інші види озброєнь.

До того ж Британія щорічно виділяє Україні військову допомогу у розмірі 2,3 мільярда фунтів стерлінгів з того часу, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення, і очікується, що вона зрівняється з цією сумою у 2024 році.

Також ми писали, що, згідно з інформацією видання The Times, Великобританія передала Україні ракети Martlet, призначені для боротьби з дронами-камікадзе "Шахед".
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,2253
  0,0333
 0,09
EUR
 1
 41,8185
  0,0212
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,4479  0,08 0,22 39,2792  0,09 0,22
EUR 42,1104  0,08 0,19 43,1242  0,14 0,32

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2600  0,13 0,33 38,2900  0,14 0,37
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес