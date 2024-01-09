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Болгарія посилила прикордонний контроль через зобов'язання щодо Шенгену
23:54 08.01.2024 |
З початку 2024 року Митне агентство Болгарії проводить посилені перевірки на всіх митних і прикордонних пунктах, а також по всій країні товарів і вантажів, що прямують з Австрії та в Австрію.
Про це повідомило агентство 7 січня, передає "Європейська правда" з посилання на видання Sofia Globe.
Перевірки проводяться на виконання зобов'язань щодо посилення контролю на сухопутних кордонах, взятих на себе Болгарією і Румунією перед Австрією в підписаному додатку до рішення про приєднання двох країн до Шенгенської зони, повідомило агентство.
Повітряні та морські порти Болгарії будуть включені до Шенгену з 31 березня 2024 року, в той час як дата включення сухопутних кордонів Болгарії ще обговорюється.
7 січня Палата болгарських автоперевізників поскаржилася на довгі черги вантажівок, що утворюються на прикордонних пунктах пропуску, особливо на Дунайському мосту 2.
Митне агентство повідомило, що за перші шість днів року було проведено понад 7200 перевірок різних типів транспортних засобів, у тому числі тих, що прямують транзитом через Болгарію.
Використовуються всі методи митного контролю - фізичний огляд, сканування за допомогою рентгенівських систем, перевірка документів, йдеться в повідомленні.
Перевіряються як товари, що перевозяться, так і кабіни вантажівок, легкових автомобілів, легких вантажівок і автобусів.
У відомстві зазначили, що за перші шість днів року під час перевірок з порушенням митного та акцизного законодавства було виявлено близько 120 000 сигарет і 5,5 кг тютюну, понад 340 літрів спирту, 800 літрів моторних масел, 1500 кг прального порошку, 5429 електроінструментів, 10 500 дитячих іграшок і 110 парфумерних виробів.
Всі перераховані товари були виявлені при спробі ввезти їх до Болгарії або вивезти транзитом до Західної Європи.
Під час спільного з прикордонною поліцією огляду поблизу поромної переправи "Відін" у мікроавтобусі болгарської реєстрації було виявлено шістьох осіб - громадян Сирії, які подорожували у спеціально облаштованій схованці. За попередніми даними, їх перевозили в напрямку Австрії, повідомили у відомстві.
Посилені перевірки дорожньої мережі країни тривають спільно з МВС та іншими відповідними органами.
"Прикордонні перевірки триватимуть на всіх прикордонних переходах до моменту приєднання нашої країни до Шенгенської зони, після чого контроль залишиться тільки на зовнішніх кордонах ЄС з Туреччиною і Сербією", - заявили в Митному агентстві.
У грудні 2022 року міністри внутрішніх справ країн ЄС не змогли затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони, але погодилися на приєднання Хорватії.
Проти приєднання Румунії і Болгарії проголосували Австрія і Нідерланди, посилаючись на те, що ці країни недостатньо роблять для стримування нелегальної міграції.
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