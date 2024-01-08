Фінансові новини
- |
- 08.01.24
- |
- 23:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Президент Болгарії оскаржив зміни до конституції, що послаблюють його вплив
23:47 08.01.2024 |
Президент Болгарії Румен Радев звернувся до Конституційного суду через ухвалені у грудні парламентом зміни до конституції.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Nova.bg.
На думку Радева, деякі з поправок містять суперечності з іншими конституційними положеннями, змінюють баланс між ключовими органами влади та взаємний контроль між ними.
Болгарський президент також оскаржує дозвіл особам з подвійним громадянством входити до складу уряду або бути обраними депутатами.
Радев також критикує обмеження на обрання президентом тимчасово виконуючого обов'язки прем'єр-міністра; можливість для парламенту працювати, навіть якщо він не може призначити уряд; призначення голів верховних судів та генерального прокурора без указу президента.
Нагадаємо, 20 грудня парламент Болгарії у фінальному третьому читанні затвердив низку змін до конституції, депутати голосували поіменно.
Зміни передбачають зменшення впливу президента на призначення уряду.
Подвійне громадянство перестає бути перешкодою для того, щоб обіймати публічні посади. Втім, для народних депутатів залишається вимога, що вони мають проживати в Болгарії протягом останніх 18 місяців.
Обмежуються повноваження генерального прокурора; також передбачається обрання нового генпрокурора через три місяці після змін.
Вища рада судочинства розділяється на два органи - Вищу раду прокурорів та Вищу раду судочинства.
Рішення щодо обрання регуляторів повинні будуть ухвалюватися двома третинами від складу парламенту.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Офіс президента відмовився від ідеї забронювати від мобілізації чоловіків з високими зарплатами, – нардеп
ТОП-НОВИНИ
|Перше ж пленарне засідання Ради в січні розпочнеться з голосування за призначення голови Рахункової палати
|Перезавантаження БЕБ. Чому Заходу не сподобається новий план Банкової
|Система Skynex і не тільки. Німеччина передала Україні новий пакет зброї
|Відкуп і лотерея у мобілізації? Дикі пропозиції
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Президент Болгарії оскаржив зміни до конституції, що послаблюють його вплив
|Україна підпише Любляно-Гаазьку конвенцію про співпрацю в розслідуванні міжнародних злочинів
|Канада, Швеція, Україна та Велика Британія ініціювали спір у ІКАО проти Ірану у справі про збитий 2020 року лайнер
|Катар вніс 20 мільйонів доларів у програму Grain from Ukraine
|Ізраїль готовий вступити у війну з «Хезболлою», - Нетаньяху
|Уряд Франції пішов у відставку
Бізнес
|LG спільно з постачальником автомобільних компонентів Magna представили модуль керування автомобілями майбутнього
|Samsung та Hyundai підписали меморандум щодо спільної розробки сервісів для розумних будинків та автомобілів
|Clicks анонсувала чохол з QWERTY-клавіатурою для iPhone 14 Pro та iPhone 15 Pro за ціною від $139
|OpenAI пропонує видавцям до $5 млн на рік — за статті, на яких навчатиметься штучний інтелект
|SpaceX звинуватили в незаконному звільненні співробітників, які критикували Ілона Маска
|Microsoft впроваджує клавішу Copilot — це перша зміна клавіатури Windows за 30 років
|Напередодні CES Dell представила вигнутий 40-дюймовий 5K-монітор з «п’ятизірковим комфортом для очей»