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АНАЛІТИКА

Президент Болгарії оскаржив зміни до конституції, що послаблюють його вплив

 

Президент Болгарії Румен Радев звернувся до Конституційного суду через ухвалені у грудні парламентом зміни до конституції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Nova.bg.

На думку Радева, деякі з поправок містять суперечності з іншими конституційними положеннями, змінюють баланс між ключовими органами влади та взаємний контроль між ними.

Болгарський президент також оскаржує дозвіл особам з подвійним громадянством входити до складу уряду або бути обраними депутатами.

Радев також критикує обмеження на обрання президентом тимчасово виконуючого обов'язки прем'єр-міністра; можливість для парламенту працювати, навіть якщо він не може призначити уряд; призначення голів верховних судів та генерального прокурора без указу президента.

Нагадаємо, 20 грудня парламент Болгарії у фінальному третьому читанні затвердив низку змін до конституції, депутати голосували поіменно.

Зміни передбачають зменшення впливу президента на призначення уряду.

Подвійне громадянство перестає бути перешкодою для того, щоб обіймати публічні посади. Втім, для народних депутатів залишається вимога, що вони мають проживати в Болгарії протягом останніх 18 місяців.

Обмежуються повноваження генерального прокурора; також передбачається обрання нового генпрокурора через три місяці після змін.

Вища рада судочинства розділяється на два органи - Вищу раду прокурорів та Вищу раду судочинства.

Рішення щодо обрання регуляторів повинні будуть ухвалюватися двома третинами від складу парламенту.

Ключові теги: Болгарія
 

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