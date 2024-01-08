Фінансові новини
- |
- 08.01.24
- |
- 23:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Уряд Франції пішов у відставку
20:12 08.01.2024 |
Прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн у понеділок 8 січня, подала у відставку, оголосив Єлисейський палац. Президент Еммануель Макрон прийняв її відставку та "від щирого серця подякував" за "зразкову" роботу на благо країни. Разом з Борн у відставку пішов і уряд Франції.
Очікується, що найближчим часом президент Франції призначить наступника Борн. Щодо ймовірних перестановок у французькому уряді ЗМІ повідомляли раніше. Серед обговорюваних імен на посади глави уряду - ексміністр оборони Себастьян Лекорню, ексміністр освіти Габріель Атталь і колишній міністр сільського господарства Жюльєн Денорманді.
Борн очолювала французький уряд з 16 травня 2022 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Офіс президента відмовився від ідеї забронювати від мобілізації чоловіків з високими зарплатами, – нардеп
ТОП-НОВИНИ
|Перше ж пленарне засідання Ради в січні розпочнеться з голосування за призначення голови Рахункової палати
|Перезавантаження БЕБ. Чому Заходу не сподобається новий план Банкової
|Система Skynex і не тільки. Німеччина передала Україні новий пакет зброї
|Відкуп і лотерея у мобілізації? Дикі пропозиції
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Катар вніс 20 мільйонів доларів у програму Grain from Ukraine
|Ізраїль готовий вступити у війну з «Хезболлою», - Нетаньяху
|Уряд Франції пішов у відставку
|У Нідерландах через мороз поновили видобуток на найбільшому в Європі газовому родовищі
|Байден не планує звільняти Остіна через приховування госпіталізації
|Швеція вже оголосила про відправлення військ до Латвії, хоча ще не є членом НАТО
|Звіти Рахункової палати щодо прямої бюджетної підтримки США опублікують наприкінці січня
Бізнес
|Samsung та Hyundai підписали меморандум щодо спільної розробки сервісів для розумних будинків та автомобілів
|Clicks анонсувала чохол з QWERTY-клавіатурою для iPhone 14 Pro та iPhone 15 Pro за ціною від $139
|OpenAI пропонує видавцям до $5 млн на рік — за статті, на яких навчатиметься штучний інтелект
|SpaceX звинуватили в незаконному звільненні співробітників, які критикували Ілона Маска
|Microsoft впроваджує клавішу Copilot — це перша зміна клавіатури Windows за 30 років
|Напередодні CES Dell представила вигнутий 40-дюймовий 5K-монітор з «п’ятизірковим комфортом для очей»
|LG напередодні CES 2024 анонсувала найшвидший ігровий OLED-монітор — 480 Гц