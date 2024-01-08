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У Нідерландах через мороз поновили видобуток на найбільшому в Європі газовому родовищі
18:01 08.01.2024 |
У Нідерландах через мороз на два дні поновили видобуток газу на родовищі Гронінген.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на NOS.
«Три місяці потому, як перекрили газовий кран в Гронінгені, його знову ж привідкрили через морози у Нідерландах», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що, оскільки очікуються похолодання до мінус 6,5 градуса, Нідерландська нафтова компанія (NAM) тимчасово поновлює постачання газу з майданчиків у Шпіцбергені та Шемдерсваазі в Гронінгені.
За словами держсекретаря з економічних питань та клімату Нідерландів Ханса Війлбріфа, це є запобіжним заходом, щоб населення не залишилось без газу, у випадку якщо під час мінусових температур виникнуть якісь труднощі.
Війлбріф зазначив, що на свердловинах у Шпіцбергені та Шемдерцваазі знову відновиться робота «приблизно на два дні». «Тож видобуток газу буде мінімальним», - наголосив він у листі до Палати представників. З четверга температура знову підвищиться.
Держсекретар запевняє, що видобуток газу в Гронінгені буде остаточно зупинено 1 жовтня 2024 року. У цей день мають закрити свердловини в Шпіцбергені та Шемдерсваазі, тож газопостачання навіть у надзвичайних випадках з наступної зими буде неможливим.
Як повідомляв Укрінформ, Нідерланди минулого року зупинили видобуток на Гронінгенському газовому родовищі, яке називають найбільшим у Європі газовим родовищем, яке було одним із ключових джерел газу для Західної Європи.
Причиною стали загрози землетрусів, пов'язаних із його роботою, а також обурення місцевих мешканців, які неодноразово виходили на вулиці з протестами, оскільки вважають, що їхні будинки постійно отримували пошкодження внаслідок землетрусів, пов'язаних із видобутком газу.
Однак уряд Нідерландів відмовився ухвалити рішення про остаточний демонтаж газових свердловин. Таким чином, у виняткових випадках роботу можуть знову відновити у 2024 році. Зокрема, у разі дуже холодної зими або якихось непередбачених обставин.
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