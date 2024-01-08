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Швеція вже оголосила про відправлення військ до Латвії, хоча ще не є членом НАТО
17:26 08.01.2024 |
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у понеділок, 8 січня, оголосив про наміри дислокувати в Латвії контингент шведських військових у межах зусиль НАТО зі зміцнення східного флангу - попри те, що Стокгольм ще не є повноцінним членом Альянсу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dagens Nyheter.
Під час виступу на національній конференції з питань безпеки та суспільства у місті Селен Крістерссон оголосив, що шведський озброєний контингент буде розгорнутий у Латвії з 2025 року.
"Мета уряду полягає в тому, щоб Швеція взяла участь батальйоном у скороченому складі у силах під проводом Канади в Латвії", - уточнив він, говорячи про контингент НАТО, який у Латвії очолюють канадські сили.
За даними військових джерел Dagens Nyheter, шведський підрозділ складатиметься з батальйону чисельністю 800 солдатів. Вони будуть частиною групи посиленої передової присутності (EFP) НАТО в Латвії, в межах якої країни Альянсу на короткий час розміщують свої війська в країнах східного флангу.
азета додає, що до складу шведського контингенту, ймовірно, увійдуть бронетранспортери, бойові машини CV 90 і, можливо, також танки Leopard. Позаяк сили EFP у Латвії зараз налічують до 2000 солдатів із десяти країн НАТО, шведський внесок буде значним.
Оголошення прем'єра Швеції, вочевидь, відображає впевненість Стокгольма в тому, що до кінця 2024 року країна набуде повноправного членства в НАТО. Станом на зараз його не схвалили дві країни - Туреччина й Угорщина.
Існує й історична причина, чому Швеція надсилає війська саме до Латвії. Коли країни Балтії відновили свою незалежність у 1990-х роках, їх підтримали північні сусіди. Швеція зосередилася на військовій підтримці Латвії, тоді як Фінляндія підтримувала Естонію, а Данія - Литву.
Нагадаємо, влітку 2023 року Латвія і Канада підписали угоду про подвоєння кількості канадських солдатів, дислокованих у Латвії.
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