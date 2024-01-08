Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Швеція вже оголосила про відправлення військ до Латвії, хоча ще не є членом НАТО

 

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у понеділок, 8 січня, оголосив про наміри дислокувати в Латвії контингент шведських військових у межах зусиль НАТО зі зміцнення східного флангу - попри те, що Стокгольм ще не є повноцінним членом Альянсу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dagens Nyheter.

Під час виступу на національній конференції з питань безпеки та суспільства у місті Селен Крістерссон оголосив, що шведський озброєний контингент буде розгорнутий у Латвії з 2025 року.

"Мета уряду полягає в тому, щоб Швеція взяла участь батальйоном у скороченому складі у силах під проводом Канади в Латвії", - уточнив він, говорячи про контингент НАТО, який у Латвії очолюють канадські сили.

За даними військових джерел Dagens Nyheter, шведський підрозділ складатиметься з батальйону чисельністю 800 солдатів. Вони будуть частиною групи посиленої передової присутності (EFP) НАТО в Латвії, в межах якої країни Альянсу на короткий час розміщують свої війська в країнах східного флангу.

азета додає, що до складу шведського контингенту, ймовірно, увійдуть бронетранспортери, бойові машини CV 90 і, можливо, також танки Leopard. Позаяк сили EFP у Латвії зараз налічують до 2000 солдатів із десяти країн НАТО, шведський внесок буде значним.

Оголошення прем'єра Швеції, вочевидь, відображає впевненість Стокгольма в тому, що до кінця 2024 року країна набуде повноправного членства в НАТО. Станом на зараз його не схвалили дві країни - Туреччина й Угорщина.

Існує й історична причина, чому Швеція надсилає війська саме до Латвії. Коли країни Балтії відновили свою незалежність у 1990-х роках, їх підтримали північні сусіди. Швеція зосередилася на військовій підтримці Латвії, тоді як Фінляндія підтримувала Естонію, а Данія - Литву.

Нагадаємо, влітку 2023 року Латвія і Канада підписали угоду про подвоєння кількості канадських солдатів, дислокованих у Латвії.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,1920
  0,1145
 0,30
EUR
 1
 41,7973
  0,2243
 0,54

Курс обміну валют на сьогодні, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3640  0,10 0,25 39,1936  0,16 0,42
EUR 42,0300  0,13 0,31 42,9876  0,18 0,41

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1350  0,05 0,14 38,1500  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес