Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Британія вкладе понад $380 млн у виробництво ядерного палива, щоб зменшити залежність від РФ

 

Велика Британія планує інвестувати понад 380 мільйонів доларів для запуску власного виробництва високопробного низькозбагаченого уранового палива (HALEU) для ядерних реакторів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу британського уряду.

Мета ініціативи - знизити глобальну залежність від поставок ядерного палива з РФ.

Програма передбачає виробництво збагаченого урану, необхідного для реакторів наступного покоління.

В уряді очікують, що вона також забезпечить робочі місця та інвестиції в Північно-Західній Англії.

Як зазначили в уряді, Велика Британія стане першою країною в Європі, яка запустить подібне виробництво.

Інвестиції допоможуть отримати до 24 ГВт атомної енергії до 2050 року, що становить чверть усього споживання електроенергії в країні.

"Запуск програми HALEU дозволить Великій Британії постачати світові спеціалізоване ядерне паливо і ще більше ізолювати путінську Росію", - йдеться в повідомленні.

Крім того, уряд спрямує 10 млн фунтів стерлінгів на дослідження в галузі інших видів сучасного ядерного палива.

Наразі цей вид палива виробляється лише у США та Росії. За даними міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), США готові поставляти HALEU тільки до 2035-2040 років.

Раніше повідомляли, що Євросоюз знову збільшив імпорт російського ядерного палива та послуг для російських реакторів у 2023 році порівняно з 2021 роком, тобто з періодом до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Також у США заявляли, що залежність від російського ядерного палива становить критичну загрозу національній безпеці та кліматичним цілям.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,1920
  0,1145
 0,30
EUR
 1
 41,7973
  0,2243
 0,54

Курс обміну валют на сьогодні, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3640  0,10 0,25 39,1936  0,16 0,42
EUR 42,0300  0,13 0,31 42,9876  0,18 0,41

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1350  0,05 0,14 38,1500  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес