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АНАЛІТИКА

Німецькі залізничники оголосили триденний страйк

 

Машиністи з профспілки GDL у неділю, 7 січня, оголосили про проведення триденного страйку через провал переговорів зі своїм роботодавцем - залізничним концерном Deutsche Bahn (DB). Рух поїздів по всій Німеччині буде істотно обмежено, починаючи з 2:00 середи 10 січня і закінчуючи 18:00 п'ятниці 12 січня.

У DB оголосили про підготовку "аварійного розкладу" і закликали пасажирів перенести поїздки, заплановані на час страйку. Власники квитків з 10 по 12 січня зможуть скористатися ними після страйку або ж до нього - у понеділок або вівторок. До місця призначення можна буде дістатися будь-яким поїздом тієї самої категорії, незалежно від зазначеного у квитку.

Вимоги профспілки машиністів GDL

Машиністи почали проводити страйки восени 2023 року після провалу тарифних переговорів між профспілкою і концерном DB. У GDL вимагають скоротити тижневий робочий час із 38 до 35 годин для співробітників, які працюють на змінах. Крім того, у профспілці наполягають на підвищенні зарплат на 555 євро на місяць і наданні машиністам одноразової компенсації за інфляцію в розмірі до трьох тисяч євро.

На час грудневих свят у GDL оголосили про "різдвяне перемир'я", яким, на думку керівництва профспілки, у DB "не скористалися, щоб зробити гідну обговорення пропозицію". Компроміс, представлений концерном 5 січня, у профспілці назвали "несуттєвим".

Водночас, Deutsche Bahn увечері 7 січня подав термінове звернення до суду з трудових спорів у Франкфурті-на-Майні з метою зупинити страйк за допомогою тимчасової судової заборони.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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