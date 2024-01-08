Німецькі фермери розпочали семиденний національний страйк. Блокують автобани

У всій Німеччині почалися масові протести фермерів, які триватимуть тиждень і закінчаться 15 січня великою маніфестацією в Берліні. Про це повідомляють організатори протесту з Асоціації німецьких фермерів та Асоціації державних фермерів.

Фермери виступають проти скорочення державних субсидій на сільське господарство. Головна вимога протестувальників - не скорочувати податкові пільги на сільськогосподарське дизельне пальне.

З ранку понеділка фермери почали блокувати важливі автомагістралі у Німеччині, що призвело до перебоїв у русі транспорту, повідомляє tagesschau.

У Нижній Саксонії заблоковано федеральну трасу. Перекрито в'їзди на автомагістралі в районі Дрездена. На дороги Баварії виїхали тисячі тракторів. Повідомляється про проблеми на дорогах й в інших регіонах Німеччини.

Поліція і влада попереджають про масштабні перебої в дорожньому русі й визнають, що у них недостатньо сил та ресурсів, щоб запобігти блокуванню доріг.

Транспортний колапс у Німеччині може посилитися із середи, коли на страйк вийдуть машиністи Deutsche Bahn і в країні зупиниться частина залізничного руху.