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Верховний суд США вирішить, чи можна зняти Трампа з виборів за 14-ою поправкою до Конституції
11:58 08.01.2024 |
Верховний суд Сполучених Штатів у п'ятницю оголосив, що розгляне питання дискваліфікації експрезидента Дональда Трампа з внутрішньопартійних виборів (праймериз) Республіканської партії на основі поправки до Конституції про заборону участі в "повстанні чи заколоті".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.
Найвищий суд США погодився розглянути апеляцію Трампа на рішення Верховного суду штату Колорадо, який на основі розділу 3 14-ої поправки до Конституції заборонив йому участь у праймериз штату через події 6 січня 2021 року - штурм Капітолія прихильниками експрезидента.
Судді Верховного суду визнали необхідність швидкого ухвалення рішення, тож дебати у справі відбудуться 8 лютого. Це може дозволити суду винести своє рішення до "супервівторка" 5 березня, коли одночасно відбудеться найбільша кількість праймериз у штатах, включно з Колорадо.
Верховний суд США вперше розглядатиме значення й сферу дії 14-ї поправки до Конституції, ухваленої незабаром після Громадянської війни та майже не застосованої після неї. Вона забороняє посадовцям, які "брали участь у повстанні чи заколоті", обіймати державні посади США.
Рішення найвишого суду США взяти до розгляду цю справу є найбільш безпосереднім його втручанням у президентські вибори у США з 2000 року, коли консервативна більшість суддів у справі "Буш проти Гора" фактично вирішила перемогу республіканця Джорджа Буша-молодшого.
Те, що ухвалить Верховний суд, матиме суттєвий вплив на перебіг президентської кампанії у США у 2024 році й може або поховати шанси Трампа на обрання, або, навпаки, ще більше заохотити його та його прихильників, які називали спроби застосувати 14-ту поправку "полюванням на відьом".
Наприкінці грудня експрезиденту США також заборонили балотуватися в президенти під час первинних виборів (праймериз) Республіканської партії на території штату Мен. Трамп подав апеляцію до суду штату Мен і на це рішення.
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