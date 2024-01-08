Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Верховний суд США вирішить, чи можна зняти Трампа з виборів за 14-ою поправкою до Конституції

 

Верховний суд Сполучених Штатів у п'ятницю оголосив, що розгляне питання дискваліфікації експрезидента Дональда Трампа з внутрішньопартійних виборів (праймериз) Республіканської партії на основі поправки до Конституції про заборону участі в "повстанні чи заколоті".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Найвищий суд США погодився розглянути апеляцію Трампа на рішення Верховного суду штату Колорадо, який на основі розділу 3 14-ої поправки до Конституції заборонив йому участь у праймериз штату через події 6 січня 2021 року - штурм Капітолія прихильниками експрезидента.

Судді Верховного суду визнали необхідність швидкого ухвалення рішення, тож дебати у справі відбудуться 8 лютого. Це може дозволити суду винести своє рішення до "супервівторка" 5 березня, коли одночасно відбудеться найбільша кількість праймериз у штатах, включно з Колорадо.

Верховний суд США вперше розглядатиме значення й сферу дії 14-ї поправки до Конституції, ухваленої незабаром після Громадянської війни та майже не застосованої після неї. Вона забороняє посадовцям, які "брали участь у повстанні чи заколоті", обіймати державні посади США.

Рішення найвишого суду США взяти до розгляду цю справу є найбільш безпосереднім його втручанням у президентські вибори у США з 2000 року, коли консервативна більшість суддів у справі "Буш проти Гора" фактично вирішила перемогу республіканця Джорджа Буша-молодшого.

Те, що ухвалить Верховний суд, матиме суттєвий вплив на перебіг президентської кампанії у США у 2024 році й може або поховати шанси Трампа на обрання, або, навпаки, ще більше заохотити його та його прихильників, які називали спроби застосувати 14-ту поправку "полюванням на відьом".

Наприкінці грудня експрезиденту США також заборонили балотуватися в президенти під час первинних виборів (праймериз) Республіканської партії на території штату Мен. Трамп подав апеляцію до суду штату Мен і на це рішення.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,1920
  0,1145
 0,30
EUR
 1
 41,7973
  0,2243
 0,54

Курс обміну валют на сьогодні, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3640  0,10 0,25 39,1936  0,16 0,42
EUR 42,0300  0,13 0,31 42,9876  0,18 0,41

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1350  0,05 0,14 38,1500  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес