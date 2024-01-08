Іран призупинив експорт нафти до Китаю і вимагає підвищення цін, – Reuters

Іран призупинив поставки нафти в Китай та вимагає від свого головного клієнта платити за вищими цінами, обмеживши таким чином поставки дешевої нафти для найбільшого у світі імпортера цієї сировини.

Як пише Reuters, скорочення іранської нафти, яка становить близько 10% китайського імпорту сирої нафти й досягла рекорду в жовтні, може підтримати світові ціни та скоротити прибутки китайських нафтопереробних заводів.

У нафтовій галузі вже назвали це раптове рішення Ірану "дефолтом" та припустили, що воно могло стати наслідком відмови США у жовтні від санкцій проти венесуельської нафти. Тоді Венесуела перенаправила свої поставки до США й Індії, що також скоротило пропозицію дешевих ресурсів для Китаю.

На початку минулого місяця іранські продавці повідомили китайським покупцям, що вони зменшують знижки на поставки іранської легкої нафти в грудні та січні до $5-6 за барель нижче марки Brent. Ще в листопаді ці знижки становили близько $10 за барель. За оцінками фахівців ринку, це вважалося вже тоді значним дефолтом.

Минулого місяця Китай імпортував приблизно 1,18 млн барелів на день (барелів на день) іранської нафти, що менше порівняно з 1,22 млн барелів на день у листопаді та на 23% нижче рекордних жовтневих 1,53 млн барелів на день, підрахували Vortexa Analytics.

Це являє собою основну частину глобального морського експорту сирої нафти Ірану, який інший трекер, Kpler, оцінює в 1,23 млн барелів на добу в грудні порівняно з 1,52 млн барелів на добу в листопаді.