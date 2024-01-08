Президент Євроради Мішель має намір достроково залишити свою посаду, щоб узяти участь у виборах до Європарламенту

Голова Європейської Ради Шарль Мішель вирішив висунути свою кандидатуру на виборах до Європейського парламенту в червні. Про це сам Мішель розповів у інтерв'ю бельгійським виданням Le Soir і De Standart, оприлюдненому ввечері суботи, 6 січня.

Рішення Мішеля означає, що в разі його обрання він залишить посаду голови Євроради - органу ЄС, який об'єднує глав держав і урядів блоку. Щодо його наступника, то лідери ЄС можуть обговорити його заміну наприкінці червня або на початку серпня, пояснив єврофункціонер. "Домовитися про наступництво відносно легко", - переконаний Мішель.

Мішель, який раніше посідав пост прем'єр-міністра Бельгії, повідомив журналістам, що балотуватиметься на чолі списку ліберальної бельгійської партії "Реформістський рух" (MR) на виборах до Європарламенту, запланованих на 9 червня. Він назвав 2024 рік вкрай важливим роком виборів в Європі та в усьому світі. "Європейський проєкт перебуває на роздоріжжі, тож є необхідність підвищити легітимність європейської демократії", - пояснив він.

Прагне відігравати активну роль

Також Мішель запевнив, що він прагне відігравати активну роль. "Я волів би бути частиною команди тих, хто будує європейський проєкт, і висуваю свою кандидатуру, щоб і надалі служити йому", - сказав Мішель. Водночас політик наголосив, що має намір вести передвиборчу кампанію таким чином, щоб це не вплинуло на його обов'язки з координації самітів ЄС.

48-річний Мішель обійняв свою нинішню посаду в грудні 2019 року і працюватиме на ній до приведення до присяги членів Європейського парламенту 16 липня цього року, а потім піде у відставку, якщо його оберуть до Європарламенту, нагадує інформагенція dpa.

Замість Мішеля обов'язки голови Євроради можуть перейти до Орбана - Politico

Тим часом видання Politico пише в статті за неділю, 7 січня, що в разі обрання Мішеля до Європарламенту та складання ним нинішніх повноважень у липні цього року, та в разі незмоги лідерів ЄС швидко погодити кандидатуру його наступника, ці повноваження можуть перейти до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Річ у тім, що саме Угорщина головуватиме в Раді ЄС в другому півріччі 2024 року, аргументує Politico.

Як зазначає видання, це буде першим випадком, коли чинний голова Євроради балотуватиметься на виборах до Європарламенту й так само першим випадком дострокового складання повноважень головою Євроради.