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ЗМІ: Глава Пентагону провів чотири дні у відділенні інтенсивної терапії
09:31 08.01.2024 |
У ЗМІ з'явилися нові деталі госпіталізації глави Пентагону, зокрема, стало відомо, що Ллойд Остін провів чотири дні у відділенні інтенсивної терапії.
Про це повідомили джерела телеканалу NBC News, пише "Європейська правда".
За даними ЗМІ, Пентагон не інформував високопосадовців Ради національної безпеки Білого дому про госпіталізацію Остіна до четверга - три дні після того, як він прибув до Медичного центру Волтера Ріда.
У суботу ввечері президент США Джо Байден розмовляв з Остіном телефоном. Як розповів неназваний представник адміністрації, це була перша розмова Байдена з очільником Пентагону після його госпіталізації.
"Це була тепла розмова. Президент побажав йому якнайшвидшого одужання і сказав, що з нетерпінням чекає на повернення міністра до Пентагону", - сказав співрозмовник телеканалу.
За словами джерела, наразі нема інформації, коли Остіна випишуть з лікарні. Що саме стало причиною госпіталізації також не повідомляють.
Речник Пентагону Пат Райдер повідомив NBC News, що Остін "повернувся до виконання своїх обов'язків" у п'ятницю ввечері. У суботу він залишався в лікарні.
Представники Пентагону відмовилися описати стан Остіна. У відомстві також не розголошують подробиць про процедуру і час її проведення, а також не повідомляє, чи був Остін доставлений в лікарню на машині швидкої допомоги.
Обов'язки глави Пентагону виконувала заступниця Остіна Кетлін Хікс, додало джерело.
Вона "підтримувала постійний зв'язок зі співробітниками Міноборони, стежила за повсякденною діяльністю Міністерства оборони і займалася деякими рутинними справами".
Нагадаємо, 5 січня речник Пентагону генерал Патрик Райдер повідомив, що Ллойд Остін 1 січня був госпіталізований до Національного військового медичного центру імені Волтера Ріда через медичні ускладнення.
Асоціація кореспондентів Пентагону розкритикувала рішення відомства повідомити про медичні ускладнення його голови постфактум, наголосивши, що громадськість "має право знати, коли члени уряду США перебувають у лікарні, під анестезією або коли їхні обов'язки делегуються в результаті будь-якої медичної процедури".
Сам Остін в опублікованій Пентагоном заяві повідомив, що одужує, а також додав, що розуміє занепокоєння ЗМІ і визнав, "що міг би зробити кращу роботу, забезпечивши належне інформування громадськості".
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