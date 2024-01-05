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Китайський фінансовий конгломерат Zhongzhi Enterprise заявив про банкрутство
17:29 05.01.2024 |
Китайський фінансовий конгломерат Zhongzhi Enterprise Group Co. подав заяву про банкрутство і ліквідацію у зв'язку з "повною неплатоспроможністю", пише газета Financial Times.
У заяві, поданій до суду Пекіна, фінкомпанія заявила, що не має можливості погасити борги.
Ще в листопаді Zhongzhi повідомляла інвесторам, що балансова вартість її активів, за результатами аудиту, становить 200 млрд юанів ($28 млрд), а зобов'язання - близько 460 млрд юанів.
Zhongzhi була одним із найбільших приватних гравців на китайському ринку управління статками (wealth management) і на піку своєї діяльності управляла активами на суму понад $140 млрд.
Крах компанії, що посідала центральне місце в тіньовій банківській системі КНР, пов'язаний, зокрема, зі спадом на ринку нерухомості і посилює побоювання, що й інші представники фінсектору можуть зазнавати труднощів, пише FT.
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