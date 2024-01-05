Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Парасолька США не працює: Maersk перенаправляє судна з Червоного моря навколо Африки

 

Щоб уникнути атак єменських хуситів, данська компанія Maersk перенаправила чотири з пʼяти контейнеровозів, що застрягли в Червоному морі, назад у бік Суецького каналу. Судна прямуватимуть навколо Африки, пише Reuters.

Maersk, яка минулого тижня ненадовго спробувала відновити рейси Червоним морем після паузи, заявила, що її контейнеровози знову уникатимуть маршруту, який забезпечує доступ до Суецького каналу, короткого шляху між Азією та Європою.

Проте пʼять кораблів Maersk, що прямували в Азію, вже перетнули канал з півночі й були готові вирушити на південь повз Ємен, коли була оголошена пауза, залишивши екіпажі та десятки тисяч контейнерів у підвішеному стані.

У четвер контейнеровози Maersk Genoa, Maersk Londrina, Ebba Maersk та Gjertrum Maersk, які останніми днями перебували в Червоному морі на південь від саудівського порту Джидда, були перенаправлені навколо мису Доброї Надії. Пʼяте судно Maersk Utah, яке також застрягло в цьому районі, ще не змінило маршрут, але представник Maersk заявив, що воно не пройде повз Ємен.

Посилання кораблів назад через Суецький канал спричинить нові збори за прохід через канал, а також призведе до значних затримок і додаткових витрат на паливо для подорожі навколо мису Доброї Надії.

 
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,0412
  0,0747
 0,20
EUR
 1
 41,6665
  0,0592
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2672  0,06 0,14 39,0312  0,06 0,16
EUR 41,9020  0,10 0,23 42,8116  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0800  0,06 0,17 38,1500  0,10 0,26
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес