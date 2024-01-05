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Фінляндія заборонить зріджений газ з Росії: не вірить, що він потрапить під санкції ЄС
14:32 05.01.2024 |
Уряд Фінляндії збирається на національному рівні заборонити імпорт російського зрідженого газу (LNG) з 2025 року, сказав міністр з питань клімату та навколишнього середовища Кай Мюккянен газеті Helsingin Sanomat.
"Не хочу обіцяти якусь конкретну дату, але, сподіваюся, наступного року ми будемо в ситуації, коли діятиме заборона", - розказав він.
Міністр додав, що імпорт LNG у Фінляндію невеликий, але справа в принципі.
Фінляндія більше не імпортує трубопровідний газ з Росії, але продовжує купувати зріджений газ, пояснюючи це контрактними зобов'язаннями. Угода між фінською компанією Gasum і російським Газпромом укладена за принципом "бери або плати", тому навіть якби Фінляндія припинила брати законтрактовані обсяги, вона повинна була б їх оплатити. У Gasum стверджують, що купують мінімальну допустиму контрактом кількість газу.
Євросоюз не зміг домовитися про запровадження санкцій проти російського газу, але навесні 2024 року має набрати чинності норма, що дозволить державам-членами забороняти його імпорт з міркувань безпеки. Латвія та Литва вже заборонили імпорт російського газу на національному рівні, не чекаючи цих змін, тоді як Фінляндія вирішила їх дочекатися.
"Було б простіше, якби це було спільне рішення Євросоюзу, але деякі країни-члени не готові. На рівні ЄС таке рішення ухвалити неможливо, це факт", - сказав він.
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