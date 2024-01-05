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Пентагон розповів, скільки цілей міжнародна місія знищила в Червоному морі
11:59 05.01.2024 |
Міністерство оборони США відзвітувало про дії міжнародної місії, переважно за участю союзників НАТО, для захисту торгових суден у Червоному морі, які зазнають атак з боку проіранських бойовиків-хуситів.
Як пише "Європейська правда", про це йдеться в пресрелізі Пентагону.
За словами віцеадмірала ВМС США Бреда Купера, з початку місії коаліція на чолі з США збила 19 безпілотників та ракет, а також потопила три невеликих катери, запущених хуситами проти кораблів у Червоному морі.
Серед збитих цілей - 11 безпілотників, дві крилаті ракети та шість протикорабельних крилатих ракет.
Він вказав, що близько 1500 торгових суден безпечно пройшли через Червоне море з середини грудня, коли США розпочали місію Prosperity Guardian.
"Ми, безумовно, пам'ятаємо про постійну загрозу та очікуємо, що напади хуситів можуть продовжуватись. Однак я думаю, що дуже важливо, щоб наші дії в цій оборонній операції були не лише словами, але й справами", - зазначив Купер.
Як йдеться в повідомленні Пентагону, в середини листопада бойовики-хусити здійснили 25 нападів на торговельні судна у Червоному морі.
Нагадаємо, останніми тижнями підтримувані Іраном бойовики-хусити почали нападати на торгові судна довкола Аравійського півострова або обстрілювати їх під приводом, що атакують пов'язані з Ізраїлем судна.
У відповідь Сполучені Штати оголосили про створення міжнародної місії, переважно за участю союзників НАТО, для захисту торгових суден. Велика Британія направила для участі у місії есмінець HMS Diamond.
Напередодні 12 країн, зокрема США, Велика Британія, Німеччина та Італія, опублікували спільну заяву із застереженням для єменських повстанців-хуситів від подальших нападів на комерційні судна в Червоному морі.
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