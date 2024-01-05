Засідання Радбезу ООН щодо постачання КНДР ракет РФ відбудеться 10 січня

Питання постачання Північною Корею балістичних ракет Росії та їхнє використання проти України обговорять 10 січня на засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН), яке в координації з Україною скликають країни-партнери. Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця в соціальній мережі Х у п'ятницю, 5 січня.

За даними США, нещодавно Північна Корея передала Росії пускові установки балістичних ракет і кілька десятків самих ракет. 30 грудня російські війська вперше використали проти України щонайменше одну з цих ракет, а під час масованого удару 2 січня запустили ще кілька.

Представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що ці події знаменують значну й тривожну ескалацію військової співпраці між Росією і Північною Корею та викликають занепокоєння щодо того, які наслідки для глобального миру й безпеки матиме ця співпраця.

"КНДР і Росія грубо порушують ембарго ООН, яке забороняє всім державам-членам ООН закуповувати зброю або пов'язані з нею матеріальні засоби у КНДР і забороняє КНДР експортувати зброю чи пов'язані з нею матеріальні засоби", - наголосила посолка.

Дипломатка додала, що "модель поведінки РФ - нехтування своїми обов'язками як члена Радбезу ООН, підтримка режимів, що займаються розповсюдженням зброї, балістичних ракет і пов'язаних з ними матеріалів - є неприйнятною.

Як повідомлялося, на початку листопада 2023 року південнокорейські військові заявили, що Північна Корея надала РФ кілька типів ракет для застосування у війні проти України. Перед цим у Південній Кореї заявили, що Росія отримала з КНДР понад мільйон артилерійських снарядів для застосування проти України. США у жовтні заявляли, що Північна Корея поставила в РФ понад тисячу контейнерів військового обладнання та боєприпасів для використання у війні проти України.