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Засідання Радбезу ООН щодо постачання КНДР ракет РФ відбудеться 10 січня
09:32 05.01.2024 |
Питання постачання Північною Корею балістичних ракет Росії та їхнє використання проти України обговорять 10 січня на засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН), яке в координації з Україною скликають країни-партнери. Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця в соціальній мережі Х у п'ятницю, 5 січня.
За даними США, нещодавно Північна Корея передала Росії пускові установки балістичних ракет і кілька десятків самих ракет. 30 грудня російські війська вперше використали проти України щонайменше одну з цих ракет, а під час масованого удару 2 січня запустили ще кілька.
Представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що ці події знаменують значну й тривожну ескалацію військової співпраці між Росією і Північною Корею та викликають занепокоєння щодо того, які наслідки для глобального миру й безпеки матиме ця співпраця.
"КНДР і Росія грубо порушують ембарго ООН, яке забороняє всім державам-членам ООН закуповувати зброю або пов'язані з нею матеріальні засоби у КНДР і забороняє КНДР експортувати зброю чи пов'язані з нею матеріальні засоби", - наголосила посолка.
Дипломатка додала, що "модель поведінки РФ - нехтування своїми обов'язками як члена Радбезу ООН, підтримка режимів, що займаються розповсюдженням зброї, балістичних ракет і пов'язаних з ними матеріалів - є неприйнятною.
Як повідомлялося, на початку листопада 2023 року південнокорейські військові заявили, що Північна Корея надала РФ кілька типів ракет для застосування у війні проти України. Перед цим у Південній Кореї заявили, що Росія отримала з КНДР понад мільйон артилерійських снарядів для застосування проти України. США у жовтні заявляли, що Північна Корея поставила в РФ понад тисячу контейнерів військового обладнання та боєприпасів для використання у війні проти України.
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