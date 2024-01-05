Пентагон спростував чутки про утилізацію ракет ATACMS замість передачі їх Україні

Речник міністерства оборони США Патрік Райдер відреагував на повідомлення преси про утилізацію ракет ATACMS.

Про це заявив речник міністерства оборони США Патрік Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію брифінгу Пентагону.

За словами Патріка Райдера, інформація про плани США утилізувати ракети ATACMS зі строком експлуатації, що минув, замість передачі їх Україні, не відповідає дійсності.

"Я бачив ці повідомлення у пресі. Ми перевірили їх і це неправда. Ці повідомлення не відповідають дійсності", - зазначив речник Пентагону.

Утилізація ракет ATACMS

Раніше американське видання Newsweek повідомило, що в США задумалися, що робити з сотнями ракет збільшеної дальності ATACMS, зі строком придатності, що минув. Адже Україна потребує такого озброєння.

Видання зазначило, що сотні таких ракет у США планується знищити за значні кошти американських платників податків.