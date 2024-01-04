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АНАЛІТИКА

США обіцяють покарати КНДР та Іран за допомогу Росії, зокрема балістичними ракетами

 

Сполучені Штати готують додаткові санкції проти осіб, причетних до передання Росії військової допомоги з Північної Кореї та Ірану - зокрема балістичних ракет.

Про це на брифінгу в четвер, 4 січня, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда".

Кірбі зазначив, що США мають докази отримання Росією балістичних ракет із Північної Кореї, а також переговорів Москви й Тегерана про отримання аналогічного озброєння.

"У відповідь на діяльність Росії з Іраном та Північною Кореєю ми вживаємо низку заходів із союзниками та партнерами", - оголосив він.

Серед іншого, США хочуть порушити питання про військову співпрацю Пхеньяна та Москви на Раді безпеки ООН, позаяк вона суперечить резолюціям Радбезу, за які сама Росія раніше голосувала.

"Ми вимагатимемо, аби Росія відповіла за чергове порушення своїх міжнародних зобов'язань. По-друге, ми накладемо санкції на тих, хто сприяє переданню зброї між Росією і КНДР та Росією й Іраном", - додав представник Білого дому.

Кірбі також пообіцяв, що США й далі публікуватимуть інформацію та викриватимуть збройові домовленості РФ, аби не дозволити іншим країнам "потай допомагати військовій машині Росії".

Нагадаємо, в грудні Росія та Іран підписали декларацію, у якій пообіцяли разом протидіяти західним санкціям.

А наприкінці листопада в Ірані заявили про фіналізацію угоди з Росією про постачання винищувачів Су-35, а також ударних вертольотів Мі-28 і навчально-бойових літаків Як-130 російського виробництва.
 

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