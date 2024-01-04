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В Азербайджані заявили про «значний прогрес» щодо тексту мирної угоди з Вірменією
22:49 04.01.2024 |
В Азербайджані заявили, що досягли "значного прогресу" в роботі над текстом мирного договору з Вірменією.
Як пише "Європейська правда", про це сказав помічник президента Азербайджану з питань зовнішньої політики Хікмет Гаджієв в інтерв'ю Berliner Zeitung, текст якого наводить АЗЕРТАДЖ.
За його словами, Азербайджан "сумлінно веде переговори" з Вірменією на різних майданчиках для досягнення довгоочікуваного миру в регіоні.
"Ми справді віримо, що існує історичний шанс укласти мирний договір, і ми не повинні втратити цю можливість. Досягнуто значного прогресу щодо тексту мирного договору, проте залишається ще кілька невирішених питань", - зазначив Гаджієв.
Він також додав, що спільна заява адміністрацій президента Азербайджану і прем'єр-міністра Вірменії з нормалізації відносин і встановлення миру, а також низка інших кроків показали, що Азербайджан і Вірменія "здатні вести прямі двосторонні переговори без посередників".
Як відомо, у вересні Азербайджан відновив контроль над Нагірним Карабахом внаслідок швидкої воєнної операції. Після неї з регіону виїхали понад 100 тисяч етнічних вірмен, практично все його населення.
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