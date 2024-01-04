Фінансові новини
- |
- 04.01.24
- |
- 22:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Через війну в Україні. У Британії хочуть відновити виробництво гаубиць М777, - FT
22:12 04.01.2024 |
Британська компанія BAE Systems готується відновити виробництво компонентів для гаубиць М777. Це пов'язано з війною в Україні та попитом на артилерійське озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Компанія підписала початкову угоду на суму 50 мільйонів доларів з армією США, щоб дати поштовх новій програмі, поки вони доопрацьовують деталі ширшого контракту.
Також компанія відзначила значне зростання глобального інтересу до цієї зброї з боку країн Європи, Азії та Америки з моменту початку конфлікту на Україні в лютому 2022 року.
"США, Канада та Австралія надали M777 Україні, де вони довели свою високу ефективність проти сил російського вторгнення", - йдеться в матеріалі.
Наразі понад 1250 гаубиць M777 перебувають на озброєнні сухопутних військ Австралії, Канади, Колумбії, Індії, Саудівської Аравії, України та США, а їхнє перше бойове застосування відбулося у війні в Афганістані.
У Британії очікують перші поставки у 2025 році
BAE Systems сподівається, що новий контракт і оновлена виробнича лінія компонентів приведуть до замовлень на комплектні гаубиці M777.
Видання пише, що хоча основне виробництво відбувається у Великій Британії, складання часто відбувається у США. Компанія має намір співпрацювати з постачальниками як у Великій Британії, так і в США для виробництва основних титанових конструкцій M777, що становлять ядро зброї, причому перші деталі, як очікують, буде поставлено 2025 року.
Компанія вважає, що цей контракт створює ідеальні умови для відновлення виробництва. M777 виробляється у Великій Британії і дає можливість новим та наявним користувачам взяти участь у новій ініціативі з виробництва M777, отримуючи вигоду від добре налагодженої виробничої лінії та економії за рахунок масштабу.
Гаубиця М777
Зазначимо, що гаубиця має два види снарядів - звичайні та реактивні. Обидва типи є на озброєнні ЗСУ. Боєприпаси мають більшу кількість вибухової речовини та є далекобійними.
Такі гаубиці використовують для знищення передових командних пунктів, складів з боєприпасами та пально-мастильними матеріалами, скупчень ворожої техніки, артилерійських батарей ворога.
Раніше у Міноборони повідомляли, що українські військові активно застосовують гаубицю M777 у війні прости російських окупантів. Вона за параметрами краща за радянські системи, при цьому легка в роботі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Система Skynex і не тільки. Німеччина передала Україні новий пакет зброї
ТОП-НОВИНИ
|Відкуп і лотерея у мобілізації? Дикі пропозиції
|Стефанчук про тези від МЗС для нардепів перед відрядженнями: Усі, хто представляє Україну за кордоном, мають підтримувати її one voice
|Суд визнав винним та оштрафував в.о. голови Конституційного суду. Його внесуть у реєстр корупціонрерів
|«Пахне хвойдою». «Квартал 95» потрапив у скандал через новорічний жарт про мову та переселенців
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Система Skynex і не тільки. Німеччина передала Україні новий пакет зброї
|Через війну в Україні. У Британії хочуть відновити виробництво гаубиць М777, - FT
|Над країнами Європи погіршується сигнал GPS через російську РЕБ у Калінінграді
|У США значно зросла кількість банкрутств. Тенденція збережеться у 2024 році
|Провідні держави засудили напади у Червоному морі та обіцяють покарати піратів: заява
|Велика Британія передає Україні 200 ракет AIM-132 ASRAAM для системи протиповітряної оборони
Бізнес
|Колишній адвокат Трампа процитував фальшиві судові справи, згенеровані штучним інтелектом
|Електромобілі екологічніші за ДВЗ лише на 30%
|Tesla вперше поступилася лідерством китайській BYD на ринку «чистих» електрокарів
|Український IT-експорт зростає другий місяць поспіль і досяг у листопаді $564 млн, проте показник нижчий, ніж минулого року
|США змусили Нідерланди скасувати постачання машин для виготовлення чипів до Китаю – Bloomberg
|Fiat представив пікап Titano
|В Brave1 розробили RunFlat ─ «броньовані колеса» для бойових пікапів, що дозволяють їхати навіть після пробиття покришки