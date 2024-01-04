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АНАЛІТИКА

Через війну в Україні. У Британії хочуть відновити виробництво гаубиць М777, - FT

 

Британська компанія BAE Systems готується відновити виробництво компонентів для гаубиць М777. Це пов'язано з війною в Україні та попитом на артилерійське озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Компанія підписала початкову угоду на суму 50 мільйонів доларів з армією США, щоб дати поштовх новій програмі, поки вони доопрацьовують деталі ширшого контракту.

Також компанія відзначила значне зростання глобального інтересу до цієї зброї з боку країн Європи, Азії та Америки з моменту початку конфлікту на Україні в лютому 2022 року.

"США, Канада та Австралія надали M777 Україні, де вони довели свою високу ефективність проти сил російського вторгнення", - йдеться в матеріалі.

Наразі понад 1250 гаубиць M777 перебувають на озброєнні сухопутних військ Австралії, Канади, Колумбії, Індії, Саудівської Аравії, України та США, а їхнє перше бойове застосування відбулося у війні в Афганістані.

У Британії очікують перші поставки у 2025 році

BAE Systems сподівається, що новий контракт і оновлена виробнича лінія компонентів приведуть до замовлень на комплектні гаубиці M777.

Видання пише, що хоча основне виробництво відбувається у Великій Британії, складання часто відбувається у США. Компанія має намір співпрацювати з постачальниками як у Великій Британії, так і в США для виробництва основних титанових конструкцій M777, що становлять ядро зброї, причому перші деталі, як очікують, буде поставлено 2025 року.

Компанія вважає, що цей контракт створює ідеальні умови для відновлення виробництва. M777 виробляється у Великій Британії і дає можливість новим та наявним користувачам взяти участь у новій ініціативі з виробництва M777, отримуючи вигоду від добре налагодженої виробничої лінії та економії за рахунок масштабу.

Гаубиця М777

Зазначимо, що гаубиця має два види снарядів - звичайні та реактивні. Обидва типи є на озброєнні ЗСУ. Боєприпаси мають більшу кількість вибухової речовини та є далекобійними.

Такі гаубиці використовують для знищення передових командних пунктів, складів з боєприпасами та пально-мастильними матеріалами, скупчень ворожої техніки, артилерійських батарей ворога.

Раніше у Міноборони повідомляли, що українські військові активно застосовують гаубицю M777 у війні прости російських окупантів. Вона за параметрами краща за радянські системи, при цьому легка в роботі.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Британія
 

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