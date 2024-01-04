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АНАЛІТИКА

Над країнами Європи погіршується сигнал GPS через російську РЕБ у Калінінграді

Над країнами Європи погіршується сигнал GPS через російську РЕБ у Калінінграді

 

Над європейськими країнами фіксуються збої сигналу GPS - причиною, ймовірно, є те, що Російська Федерація використовує базу радіоелектронної боротьби у Калінінградському регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву члена дослідницької мережі Mastodon.

За даними дослідника, з 15 грудня над південною частиною Балтійського моря літаки страждають від навігаційних помилок, то вмикаючись, то вимикаючись.

"Здається, я знайшов місцезнаходження Балтійського глушителя. У Калінінграді, Росія", - заявив він.

Член дослідницької мережі пояснив, що побудувавши графік передбачуваної максимальної дальності дії перешкод для кожної поганої позиції, вони виділили одну область, яка виділяється - Калінінград.

Ситуація в Калінінграді

В червні минулого року ми писали, що у Литві хочуть заглушити російську пропагандистську радіостанцію Sputnik, яка транслюється з Калінінграда.

Нагадаємо, що в листопаді Росія перемістила свої стратегічні системи С-400 з Калінінграда на фронт в Україну. Це сталося після значних втрат.

Ми також повідомляли, що Німеччина закрила своє Генконсульство в Калінінграді.

Крім цього, у Польщі планують звести військову базу в місті Олецько, яке знаходиться поблизу кордону з Калінінградською областю РФ.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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