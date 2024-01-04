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АНАЛІТИКА

У США значно зросла кількість банкрутств. Тенденція збережеться у 2024 році

 

Кількість заяв про захист від банкрутства у США, включно з комерційною та особистою неплатоспроможністю, зросла на 18% у 2023 році до 445 186. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на дані Epiq AACER, яка збирає дані про банкрутства.

Зростання банкрутств пов'язане з високими відсотковими ставками, посиленням стандартів кредитування та скороченням грошової підтримки від держави, ініційованої в період пандемії Covid-19.

Рекорд банкрутств у США був зафіксований у 2019 році - 757 816 випадків.

У звіті Epiq AACER зазначено, що кількість заявок на реорганізацію бізнесу та захист від банкрутства відповідно до Статті 11 зросла на 72% до 6569. Кількість споживчих заявок зросла на 18% до 419 550.

"Ми очікуємо збільшення кількості споживачів та комерційних компаній, які подають заяви про захист від банкрутства у 2024 році, враховуючи припинення стимулів періоду пандемії, високі відсоткові ставки, зростання прострочених кредитів та майже історичний рівень заборгованості домогосподарств", - прокоментував Майкл Хантер, віцепрезидент Epiq AACER.

За даними Федеральної резервної системи Нью-Йорка, борг домогосподарств досяг рекордного рівня у $17,3 трлн наприкінці третього кварталу.

Ставки за іпотечними кредитами у другій половині минулого року досягли найвищого рівня з початку століття.

Наприкінці минулого року вартість запозичень дещо знизилася після того, як ФРС дала зрозуміти, що наближається до кінця циклу підвищення ставок і 2024 року ставки знижуватимуться.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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