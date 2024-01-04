Фінансові новини
- |
- 04.01.24
- |
- 22:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
У США значно зросла кількість банкрутств. Тенденція збережеться у 2024 році
21:50 04.01.2024 |
Кількість заяв про захист від банкрутства у США, включно з комерційною та особистою неплатоспроможністю, зросла на 18% у 2023 році до 445 186. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на дані Epiq AACER, яка збирає дані про банкрутства.
Зростання банкрутств пов'язане з високими відсотковими ставками, посиленням стандартів кредитування та скороченням грошової підтримки від держави, ініційованої в період пандемії Covid-19.
Рекорд банкрутств у США був зафіксований у 2019 році - 757 816 випадків.
У звіті Epiq AACER зазначено, що кількість заявок на реорганізацію бізнесу та захист від банкрутства відповідно до Статті 11 зросла на 72% до 6569. Кількість споживчих заявок зросла на 18% до 419 550.
"Ми очікуємо збільшення кількості споживачів та комерційних компаній, які подають заяви про захист від банкрутства у 2024 році, враховуючи припинення стимулів періоду пандемії, високі відсоткові ставки, зростання прострочених кредитів та майже історичний рівень заборгованості домогосподарств", - прокоментував Майкл Хантер, віцепрезидент Epiq AACER.
За даними Федеральної резервної системи Нью-Йорка, борг домогосподарств досяг рекордного рівня у $17,3 трлн наприкінці третього кварталу.
Ставки за іпотечними кредитами у другій половині минулого року досягли найвищого рівня з початку століття.
Наприкінці минулого року вартість запозичень дещо знизилася після того, як ФРС дала зрозуміти, що наближається до кінця циклу підвищення ставок і 2024 року ставки знижуватимуться.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Система Skynex і не тільки. Німеччина передала Україні новий пакет зброї
ТОП-НОВИНИ
|Відкуп і лотерея у мобілізації? Дикі пропозиції
|Стефанчук про тези від МЗС для нардепів перед відрядженнями: Усі, хто представляє Україну за кордоном, мають підтримувати її one voice
|Суд визнав винним та оштрафував в.о. голови Конституційного суду. Його внесуть у реєстр корупціонрерів
|«Пахне хвойдою». «Квартал 95» потрапив у скандал через новорічний жарт про мову та переселенців
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Система Skynex і не тільки. Німеччина передала Україні новий пакет зброї
|Через війну в Україні. У Британії хочуть відновити виробництво гаубиць М777, - FT
|Над країнами Європи погіршується сигнал GPS через російську РЕБ у Калінінграді
|У США значно зросла кількість банкрутств. Тенденція збережеться у 2024 році
|Провідні держави засудили напади у Червоному морі та обіцяють покарати піратів: заява
|Велика Британія передає Україні 200 ракет AIM-132 ASRAAM для системи протиповітряної оборони
Бізнес
|Колишній адвокат Трампа процитував фальшиві судові справи, згенеровані штучним інтелектом
|Електромобілі екологічніші за ДВЗ лише на 30%
|Tesla вперше поступилася лідерством китайській BYD на ринку «чистих» електрокарів
|Український IT-експорт зростає другий місяць поспіль і досяг у листопаді $564 млн, проте показник нижчий, ніж минулого року
|США змусили Нідерланди скасувати постачання машин для виготовлення чипів до Китаю – Bloomberg
|Fiat представив пікап Titano
|В Brave1 розробили RunFlat ─ «броньовані колеса» для бойових пікапів, що дозволяють їхати навіть після пробиття покришки