Провідні держави засудили напади у Червоному морі та обіцяють покарати піратів: заява

Уряди 12 впливових держав засудили напади єменських хуситів на комерційні судна в Червоному морі та заявили про необхідність "спільних дій". Текст заяви опублікував МЗС Німеччини.

Заява, яку підписали США, Австралія, Бахрейн, Бельгія, Канада, Данія, Німеччина, Італія, Японія, Нідерланди, Нова Зеландія та Велика Британія, спирається на "широкий консенсус, виражений 44 країнами світу 19 грудня 2023 року, та заяву Ради Безпеки ООН від 1 грудня 2023 року, які засуджують напади хуситів на комерційні судна у Червоному морі".

"Цілеспрямовані атаки на цивільне судноплавство та військові кораблі неможливо нічим виправдати. Напади створюють безпосередню загрозу свободі судноплавства на одному з найважливіших у світі морських шляхів ", - сказано у заяві.

Її автори наголошують, що "на Червоне море припадає майже 15% міжнародної морської торгівлі, зокрема 8% торгівлі зерном, 12% торгівлі нафтою та 8% торгівлі зрідженим газом". Те, що судноплавні компанії змушені через дії хуситів вести судна навколо всієї Африки, "призводить до суттєвого здорожчання товарів, багатотижневих затримок та ускладнює оборот продовольства, палива та гуманітарної допомоги в усьому світі".

Напади хуситів безпосередньо загрожують життям людей і є серйозною міжнародною проблемою, для вирішення якої потрібні колективні дії, вважають автори документа.

Якщо незаконні напади та захоплення судів не припиняться, якщо хусити й надалі створюватимуть загрози для життя людей, світової економіки та головних морських шляхів регіону, то "вся відповідальність за наслідки ляже на них", наголошується у заяві.

Країни, які підписали документ, "сповнені рішучості притягнути до відповідальності винних у протиправних захопленнях та нападах".

9 грудня 2023 року озброєне угруповання хуситів в Ємені, що діє за підтримки Ірану, заявило, що блокуватиме проходження через Баб-ель-Мандебську протоку всіх суден з будь-яких країн, які йдуть до Ізраїлю. За цією заявою була серія атак по цивільних суднах ракетами і дронами, були також спроби брати їх на абордаж.

19 грудня Пентагон оголосив про формування в Червоному морі міжнародної оперативної групи, перед якою поставлено завдання збивати ракети і дрони хуситів, а також надавати допомогу цивільним суднам, що зазнали нападів.