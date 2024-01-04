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Словацький міністр погодив будівництво СПГ-терміналу і розкритикував санкції проти РФ
17:41 04.01.2024 |
Міністр з питань довкілля Словаччини Томаш Тараба погодився на будівництво термінала скрапленого природного газу (СПГ) в Братиславі.
Про це він заявив в інтерв'ю TASR, повідомляє "Європейська правда".
Тараба відхилив заперечення громадських об'єднань "Грінпіс" і "Стурбовані матері", тим самим де-факто схваливши будівництво термінала.
Тараба обґрунтував своє рішення тим, що це підвищить стабільність поставок газу. Також він заявив, що завдяки терміналу Словаччина матиме джерело газу для промисловості, державного сектору та домашніх господарств.
За словами Тараби, після запровадження західних санкцій Словаччина була відключена від стабільного енергопостачання і тепер змушена швидко будувати замінну інфраструктуру.
"З точки зору стабільності газопостачання нам потрібно будувати інфраструктуру, незалежно від того, хто що думає. Мене цікавить лише те, щоб технічні рішення були безпечними. Не я придумав ці санкції, які завдали нам шкоди", - зазначив міністр.
Варто додати, що, попри заяву міністра, санкції ЄС, запроваджені після російського повномасштабного вторгнення в Україну, не стосуються газопостачання.
При цьому Тараба заявив, що санкційна політика ЄС не працює, шкодить Словаччині і її потрібно змінити.
"Євросоюз пообіцяв відрізати Росію від деяких енергетичних надходжень. Коли ви дивитесь на цифри, росіяни мають доходи, яких вони не мали ніколи раніше, і рівень життя Словаччини та конкурентоспроможність нашої промисловості є жертвою цього", - сказав він.
У березні 2023 року Міністерство навколишнього середовища Словаччини рекомендувало будівництво СПГ-термінала в Братиславі. За його словами, негативний вплив на навколишнє середовище можна усунути заходами. "Грінпіс" і "Стурбовані матері" виступили проти.
Термінал хоче побудувати компанія Verejné přináty. Вартість будівництва інвестор оцінює приблизно в 40 млн євро.
Тим часом словацька президентка Зузана Чапутова вважає, що санкції, запроваджені Європейським Союзом проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну, мають свій ефект.
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