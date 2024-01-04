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АНАЛІТИКА

Китай переведе світове судноплавство на CПГ і метанол

Китай переведе світове судноплавство на CПГ і метанол

 

Китай хоче розширити своє лідерство у світовому суднобудуванні за рахунок нового покоління суден, які працюють на чистішому паливі.

До 2025 року КНР має намір побудувати більше половини світових суден, що працюють на низьковуглецевому паливі, включаючи скраплений природний газ і «зелений» метанол.

Китайські верфі збудували понад 50% світових суден за перші 11 місяців 2023 року. За даними Bloomberg, торік замовлення на судна, які працюють на СПГ, підскочили майже до 40% загального обсягу.

Крім будівництва таких суден, Китай також планує прискорити дослідження і проєктування нових типів кораблів, які працюють на скрапленому аміаку, водні й навіть вуглекислому газі. Підрозділ China State Shipbuilding уклав контракти на будівництво контейнеровозів із метанолом для компанії AP Moller-Maersk на суму понад $1 млрд.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Китай
 

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