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Україна та Румунія домовилися про розвиток коридорів 5G
14:29 04.01.2024 |
Україна та Румунія підписали угоду про співпрацю, яка передбачає відновлення телеком-мереж, підвищення їх стійкості та розвиток 5G-коридорів.
Про це повідомив міністр цифрової трансформаії Михайло Федоров у Telegram.
"Домовилися про перші кроки - підвищення стійкості українських інтернет-мереж, розвиток 5G-коридорів між кордонами України й Румунії та про участь України в програмах фінансової підтримки ЄС", - зазначив він.
Також Румунія допоможе у відновленні цифрової інфраструктури, пошкодженої через війну.
Федоров подякував міністру досліджень, інновацій та цифровізації Румунії Богдану-Груї Івану за співпрацю. "Відтепер реалізовуватимемо спільні проєкти за фінансової підтримки ЄС", - додав український урядовець.
Як повідомлялося, у жовтні Мінцифри домовилося з Латвією про спільну роботу над запуском 5G в Україні.
Раніше Федоров заявляв, що в Україні може з'явитися тестовий стільниковий зв'язок п'ятого покоління (5G) в 2024 році.
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