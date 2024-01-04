Україна та Румунія домовилися про розвиток коридорів 5G

Україна та Румунія підписали угоду про співпрацю, яка передбачає відновлення телеком-мереж, підвищення їх стійкості та розвиток 5G-коридорів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформаії Михайло Федоров у Telegram.

"Домовилися про перші кроки - підвищення стійкості українських інтернет-мереж, розвиток 5G-коридорів між кордонами України й Румунії та про участь України в програмах фінансової підтримки ЄС", - зазначив він.

Також Румунія допоможе у відновленні цифрової інфраструктури, пошкодженої через війну.

Федоров подякував міністру досліджень, інновацій та цифровізації Румунії Богдану-Груї Івану за співпрацю. "Відтепер реалізовуватимемо спільні проєкти за фінансової підтримки ЄС", - додав український урядовець.

Як повідомлялося, у жовтні Мінцифри домовилося з Латвією про спільну роботу над запуском 5G в Україні.

Раніше Федоров заявляв, що в Україні може з'явитися тестовий стільниковий зв'язок п'ятого покоління (5G) в 2024 році.