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АНАЛІТИКА

В парламент Канади внесли законопроєкт про скасування присяги британській короні

В парламент Канади внесли законопроєкт про скасування присяги британській короні

 

До парламенту Канади внесли законопроєкт про скасування багатовікової депутатської присяги британському монарху.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CBC News.

Законопроєкт C-347, який вніс депутат від керівної в країні Ліберальної партії Рене Арсено, передбачає, що законодавці присягатимуть виконувати свої обов'язки "в найкращих інтересах Канади, дотримуючись її Конституції".

За словами речника міністра юстиції Аріф Вірані, уряд "зможе більше сказати про цей особистий законопроєкт депутата, коли він буде винесений на обговорення". Це має відбутися, коли парламент повернеться до роботи пізніше цього місяця.

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо неодноразово заявляв, що зараз не час обговорювати роль монархії в Канаді. Раніше він похвалив короля Чарльза як людину, "глибоко прихильну" до канадських цінностей, таких як боротьба зі зміною клімату та прагнення до примирення з корінними народами.

Канадські монархісти кажуть, що цей законопроєкт є прихованим республіканізмом - проявом зусиль, спрямованих на повільне підривання позицій корони в Канаді без фактичного знищення монархії конституційним шляхом.

Водночас канадські республіканці вітають законопроєкт як необхідний перший крок до позбавлення країни від того, що вони вважають застарілим інститутом.

Як вказує CBC News, громадська думка не є однозначно на боці жодного з таборів, адже опитування показують, що країна розділилася навпіл щодо того, чи настав час розірвати зв'язки з короною.

Існують також сумніви щодо того, чи можна відмовитися від присяги британському монарху лише законодавчим шляхом. Зокрема існує розділ Конституції, який надає парламенту Канади владу над самим собою, але Верховний суд постановив, що ця влада має певні межі.

Раніше повідомляли, що 83-річна Маргрете II збереже титул королеви Данії після зречення від престолу 14 січня, про яке вона несподівано оголосила напередодні Нового року.

Нагадаємо, Маргрете II у новорічному зверненні 31 грудня 2023 року несподівано оголосила про зречення від престолу. Це станеться рівно через 52 роки її владарювання.
 

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