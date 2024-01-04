У Норвегії приберуть із законів слова, які дискримінують людей із інвалідністю

Соціалістична ліва партія Норвегії здобула підтримку більшості а парламенті для усунення із законодавства понять, які некоректно описують людей із інвалідністю.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на портал Altinget.

Один із ініціаторів пропозиції, голова комітету норвезького Стортингу з праці та соціальних питань Фредді Андре Овстегорд, заявив, що його партія "прагне мати законодавство, яке не містить дискримінаційні та образливі слова".

Ліві соціалісти Норвегії тривалий час виступають за те, щоб у норвезьке законодавство включили положення Конвенції ООН про права людей з інвалідністю.

Приміром, у норвезькому законі про компенсацію є стаття під назвою "Відповідальність божевільних" такого змісту: "Будь-хто, хто є божевільним, розумово відсталим, непритомним або перебуває у подібному стані, зобов'язаний відшкодувати завдану ним шкоду".

Соціалістична ліва партія заручилась підтримкою більшості в парламенті, аби переглянути законодавство з метою вилучення застарілих і дискримінаційних термінів на кшталт "божевільний" і "психічно хворий".

Міністерка культури й рівності Норвегії Любна Джаффрі заявила, що погоджується з тим, що деякі слова в норвезьких законах є стигматизуючими, але підкреслила, що запропонований соціалістами перегляд є непростим завданням.

Минулого року в Стортингу заручились підтримкою більшості для заборони конверсійної терапії - так званого лікування гомосексуальності. Ініціативу проголосували у грудні.