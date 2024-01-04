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Німеччина за рік уперше виробила понад 50% електроенергії із «зелених» джерел
10:35 04.01.2024 |
Частка відновлюваних джерел у виробництві електроенергії в Німеччині за 2023-ий становила 55%, позначивши перший рік, коли цей показник перевищив 50%.
Про це у середу, 3 січня, сповістило Федеральне мережеве агентство ФРН, пише "Європейська правда".
Якщо у 2022 році частка електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, в Німеччині становила 48,42%, то за минулий рік цей показник досяг 55%.
Найбільше виробництво "зеленої" електроенергії припадає на вітрові електростанції: наземні й офшорні ВЕС загалом виробили 31,1% енергії. На сонячні станції припало 12,1%, біомасу - 8,4%, решта 3,4% - на гідроенергетику та інші відновлювані джерела.
В абсолютних показниках загальне виробництво електроенергії з відновлюваних джерел в ФРН у 2023 році склало 251,2 ТВт-год, що приблизно на 7,5% перевищило показник попереднього року, який становив 233,7 ТВт-год.
Натомість генерація з традиційних джерел енергії у 2023 році становила 197,2 ТВт-год - на 24% менше, ніж роком раніше. Але тоді як використання кам'яного й бурого вугілля помітно впало, природного газу, навпаки, зросло на понад 31%.
При цьому загальне виробництво електроенергії у ФРН за рік впало на понад 9%, а загальне навантаження на мережу - на понад 5%.
Нагадаємо, що у 2020 році в Німеччині частка "зеленої" енергії серед спожитої за півріччя вперше перевищила 50%.
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