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АНАЛІТИКА

Канада заборонить машини із ДВЗ у 2035 році

 

Нові автомобілі у Канаді з 2035 року матимуть нульовий рівень викидів, але можуть бути й плагін-гібридами.

Канада має оголосити про те, що до 2035 року нові автомобілі, які продаються в країні, повинні мати нульовий рівень викидів.

Очікується, що перехід буде поступовим. Транспортні засоби з нульовим рівнем викидів «мають становити 20% усіх продажів нових автомобілів у 2026 році, 60% у 2030 році та 100% у 2035 році».

Однак, схоже, це не повна заборона на двигуни внутрішнього згоряння - принаймні спочатку. Згідно з повідомленнями, плагін-гібриди підпадатимуть під парасольку з нульовими викидами, як і електричні та водневі транспортні засоби.

Стверджується, що правила «покликані гарантувати, що автовиробники вироблятимуть достатньо доступних автомобілів з нульовим рівнем викидів для задоволення попиту».

Повідомляється, що правила будуть відомі як стандарт доступності електромобілів і вимагатимуть від автовиробників «заробити достатньо кредитів, щоб продемонструвати досягнення цілей».

За припущеннями, кредити базуватимуться на кількості проданих автомобілів з низьким і нульовим рівнем викидів, причому сума кредиту залежатиме від автомобіля. По суті, «традиційні» транспортні засоби з нульовим рівнем викидів можуть отримати більше кредитів, ніж плагін-гібриди.

Автовиробники зможуть заробляти кредити, покращуючи зарядну інфраструктуру Канади. Якщо їм не вдасться заробити достатньо кредитів за певний рік, вони можуть придбати їх у автовиробників із запасними кредитами.

Планується, що правила набудуть чинності для 2026 модельного року, що є досить агресивним, враховуючи одну модель 2026 року - Cadillac Vistiq - про яку було оголошено минулого тижня. Враховуючи цей короткий проміжок часу, можливо, автовиробники можуть заперечити введення правил.

За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Канада
 

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